Descansar também é estar em movimento

Descansar significa separar um tempo para relaxar e cuidar de si próprio Crédito: Shutterstock

É preciso saber parar, reconhecer os limites para que a gente não chegue à exaustão física e mental. Não é possível falar sobre qualidade de vida sem mencionar a qualidade do sono e do descanso.

Muito mais que dormir bem, descansar significa separar um tempo para relaxar e cuidar de si próprio. Além disso, o estresse associado ao trabalho pode provocar a Síndrome de Burnout, que altera as relações no trabalho e pode resultar em crises de ansiedade.

Sem descanso, ficamos mais irritáveis, com perda de foco, pouca memória, pouca produtividade, além de prejuízos a médio e longo prazo, tais como insônia, depressão, dores de cabeça, na coluna e diversos outros.

Descansar é estar em movimento em direção a si próprio, ao seu autocuidado. É poder ter um tempo para refletir sobre os caminhos que você está tomando e sentir as vibrações de seu corpo e alma.

E não estou falando de tirar 30 de férias. Mas, sim de fazer pequenas pausas ao longo do dia e curtir suas folhas de maneira mais plena. Tente, experimente. Cuide de si.