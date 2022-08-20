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Cuidar de si

Descansar também é estar em movimento

Não é possível falar sobre qualidade de vida sem mencionar a qualidade do sono e do descanso

Públicado em 

20 ago 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Homem na rede
Descansar significa separar um tempo para relaxar e cuidar de si próprio Crédito: Shutterstock
É preciso saber parar, reconhecer os limites para que a gente não chegue à exaustão física e mental. Não é possível falar sobre qualidade de vida sem mencionar a qualidade do sono e do descanso.
Muito mais que dormir bem, descansar significa separar um tempo para relaxar e cuidar de si próprio. Além disso, o estresse associado ao trabalho pode provocar a Síndrome de Burnout, que altera as relações no trabalho e pode resultar em crises de ansiedade.
Sem descanso, ficamos mais irritáveis, com perda de foco, pouca memória, pouca produtividade, além de prejuízos a médio e longo prazo, tais como insônia, depressão, dores de cabeça, na coluna e diversos outros.
Descansar é estar em movimento em direção a si próprio, ao seu autocuidado. É poder ter um tempo para refletir sobre os caminhos que você está tomando e sentir as vibrações de seu corpo e alma.
E não estou falando de tirar 30 de férias. Mas, sim de fazer pequenas pausas ao longo do dia e curtir suas folhas de maneira mais plena. Tente, experimente. Cuide de si.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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