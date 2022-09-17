Silêncio: uma poderosa ferramenta de desenvolvimento profissional e pessoal

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O silêncio nos convida a ter 'espaço mental', ou melhor, nos revela que temos um espaço interno. No dia a dia não entramos em contato com esse espaço, pois ele está o tempo todo preenchido por algum ruído, barulho: música, trabalho, texto, filmes, discussões, reuniões.

A Bíblia e várias filosofias orientais falam sobre a importância de se praticar o silêncio. Na Bíblia, por exemplo, ele indica sabedoria. “Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno.”

Neste versículo, nós vemos o caráter sábio do silêncio. Enquanto quem é tolo fala pelos cotovelos, o sábio fica quieto e observa o que acontece ao seu redor, obtendo conhecimento.

Nós claramente desaprendemos a lidar com o silêncio. Isso é fácil de ver quando comparamos com a vida que levávamos há, digamos, trinta anos, antes da internet. Mas é mais óbvio ainda se pensarmos em como era a vida antes da eletricidade, por exemplo.

Por milhares de anos, a noite era o momento de silenciar, acalmar e dormir. Hoje, vamos deitar com nossos celulares. Mesmo que estejamos apenas lendo, isso não é exatamente silêncio.

Nós ainda lidamos mal com os momentos de introspecção que o silêncio nos traz. Já percebeu?

Preenchemos a mente com alguma coisa o tempo todo. A música de fundo, a televisão ligada enquanto se faz outra coisa, o fone de ouvido. Dá para sentir o quanto desaprendemos sobre o silêncio.

Um filósofo chamado Pascal já escreveu que "todos os males da humanidade advêm da nossa incapacidade de sentar sozinhos em um quarto". Ou seja, isso significa que estar a sós com nossos pensamentos é uma experiência difícil, muitas vezes angustiante, porque é quando ameaçamos as defesas que construímos para nos defender de nós mesmos.

Essa constatação tem tudo a ver com a maneira como cuidamos de nossa saúde mental. Muitas vezes, temos medo de descobrir emoções, impulsos, desejos e insatisfações que o barulho do cotidiano esconde de nós, por isso acredito que o silêncio é também um instrumento de autoconhecimento. É um passo fundamental para a introspecção.

O silêncio nos dá tempo para pensar, para sentir. Uma das descobertas científicas que mais me chama a atenção é sobre o poder do Mindfulness, uma prática simples e, ao mesmo tempo, profunda para silenciar, acalmar a mente e estar pleno em cada coisa que se faz. Experimente.