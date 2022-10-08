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Cotidiano

O óbvio precisa ser dito. Ninguém é obrigado a adivinhar o que queremos

É cada vez mais importante termos uma comunicação mais direta, gentil e assertiva com o próximo

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 08:00

Publicado em 

08 out 2022 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulheres conversando
É importante dizer concretamente o que se deseja Crédito: Freepik
Vivemos em um mundo repleto de diversidade. Dentro dele, vemos borbulhar uma avalanche de informações diárias junto com a expectativa, a vivência e a cultura de cada um. Portanto, é cada vez mais importante termos uma comunicação mais direta, gentil e assertiva com o próximo.
O que pode ser óbvio para você não é para o outro, portanto, ele precisa ser dito. É importante dizer concretamente o que se deseja, senão o outro se sente pressionado por uma expectativa que não pode satisfazer. Seja leal com você mesmo.
Em qualquer relacionamento, precisamos comunicar exatamente a intenção que esperamos em cada ato. A pessoa que está do outro lado da conversa não tem como saber de seus gostos pessoais e suas posturas. Expresse suas vontades. Comunique-se, mas sempre com cuidado para não ferir o outro.
O mesmo acontece no ambiente de trabalho. As regras de conduta e os valores da empresa devem ser divulgados profundamente para que todos possam compreender e se adaptarem. Sempre com bom senso, bom humor e leveza.
O nosso mundo é completamente diferente dos nossos pais. Hoje as relações humanas são muitas vezes substituídas pelas conexões virtuais, por isso, o afeto e a atenção passam a ser o ouro das interações entre as pessoas. Essa joia preciosa está dentro de nós. Vamos deixar florescer e nascer essa riqueza chamada relação humana.
Até a próxima!

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É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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