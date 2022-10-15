Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comportamento

"Elogie em público. Corrija em particular". Será?

Frase do filósofo Mário Sérgio Cortella leva à reflexão desta semana. Dependendo do momento, um feedback é melhor do que o elogio

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 03:00

Publicado em 

15 out 2022 às 03:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Elogio, feedback
Dar um feedback do trabalho é a melhora maneira de evitar atritos na equipe Crédito: Shutterstock
Escolhi essa frase do filósofo Mário Sérgio Cortella para a reflexão desta semana. Um líder precisa ter muito cuidado com as suas atitudes e falas perante as pessoas que fazem parte de sua equipe, afinal, lidamos com pessoas e sentimentos.
Pessoas devem ser respeitadas e, de acordo com o perfil de cada um, elas podem entender que foi boa ou ruim a forma como foi falado com as mesmas, o local onde estavam quando foram advertidas ou quem estava perto. O mesmo acontecimento, com pessoas diferentes, pode ter uma interpretação diferente.
Pessoas são diferentes e saber como agir com cada uma delas altera o resultado que você vai ter com a sua equipe. E consequentemente, o resultado da sua área ou da sua empresa.
Faço apenas uma ressalva à frase do mestre Cortella. Sigo sempre o “corrigir em particular”, mas o “elogie em público” precisa de um certo cuidado para não causar ciúmes nos demais colegas ou mostrar que você tem preferência por um ou outro. Infelizmente isso pode acontecer. Então, minha dica é: dê um feedback ao invés de elogiar.
Mostre que determinado assunto andou por conta da ação do colega e não simplesmente porque ele é pró ativo ou determinado ou sagaz. Evite o elogio à pessoa. Prefira o elogio ao trabalho.
O feedback tem três principais propósitos: 
  1. Manter um curso de ação em função dos bons resultados
  2. Modificar um curso de ação para alcançar melhores resultados
  3. Alinhar prioridades
Há toda uma série de cuidados a se tomar para que o feedback surta o efeito desejado. Até a próxima!

Veja Também

O óbvio precisa ser dito. Ninguém é obrigado a adivinhar o que queremos

Incorpore o pensamento colaborativo no seu dia a dia

5 dicas básicas de etiqueta para uma boa convivência

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Fique bem Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012
Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados