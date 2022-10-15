"Elogie em público. Corrija em particular". Será?

Dar um feedback do trabalho é a melhora maneira de evitar atritos na equipe Crédito: Shutterstock

Escolhi essa frase do filósofo Mário Sérgio Cortella para a reflexão desta semana. Um líder precisa ter muito cuidado com as suas atitudes e falas perante as pessoas que fazem parte de sua equipe, afinal, lidamos com pessoas e sentimentos.

Pessoas devem ser respeitadas e, de acordo com o perfil de cada um, elas podem entender que foi boa ou ruim a forma como foi falado com as mesmas, o local onde estavam quando foram advertidas ou quem estava perto. O mesmo acontecimento, com pessoas diferentes, pode ter uma interpretação diferente.

Pessoas são diferentes e saber como agir com cada uma delas altera o resultado que você vai ter com a sua equipe. E consequentemente, o resultado da sua área ou da sua empresa.

Faço apenas uma ressalva à frase do mestre Cortella. Sigo sempre o “corrigir em particular”, mas o “elogie em público” precisa de um certo cuidado para não causar ciúmes nos demais colegas ou mostrar que você tem preferência por um ou outro. Infelizmente isso pode acontecer. Então, minha dica é: dê um feedback ao invés de elogiar.

Mostre que determinado assunto andou por conta da ação do colega e não simplesmente porque ele é pró ativo ou determinado ou sagaz. Evite o elogio à pessoa. Prefira o elogio ao trabalho.

O feedback tem três principais propósitos:

Manter um curso de ação em função dos bons resultados Modificar um curso de ação para alcançar melhores resultados Alinhar prioridades

