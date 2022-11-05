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Cotidiano

A importância de lembrar das nossas origens

Esquecer-se de onde veio provavelmente o fará perder o rumo de onde você deseja chegar

Públicado em 

05 nov 2022 às 08:03
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher caminhando
Esquecer-se de onde veio provavelmente o fará perder o rumo de onde você deseja chegar Crédito: Freepik
Outro dia filosofando com amigos percebi como ainda existem pessoas que esquecem seu passado e até negam de onde vieram. Isso é tão triste e devemos ficar atentos para não cometer o mesmo erro.
Esquecer-se de onde veio provavelmente o fará perder o rumo de onde você deseja chegar. As suas raízes são a coisa mais importante da sua vida, pois foram elas que o moldaram e o ensinaram a ser o que é hoje.
Conheço pessoas muito bem-sucedidas que possuem a sua ancestralidade formada por pessoas simples. Lavradores, pedreiros, motoristas, sapateiros, domésticas…
Penso que há um grande mérito na evolução de quem constrói uma vida próspera e de sucesso a partir da simplicidade. Mas, ter orgulho de si mesmo é impagável! Mude de lugar, mas não esqueça suas raízes.
É necessário mudar, sim, mas cuide para que o seu 'novo eu' seja motivo de orgulho para o seu 'eu anterior'.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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