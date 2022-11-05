A importância de lembrar das nossas origens

Esquecer-se de onde veio provavelmente o fará perder o rumo de onde você deseja chegar Crédito: Freepik

Outro dia filosofando com amigos percebi como ainda existem pessoas que esquecem seu passado e até negam de onde vieram. Isso é tão triste e devemos ficar atentos para não cometer o mesmo erro.

Esquecer-se de onde veio provavelmente o fará perder o rumo de onde você deseja chegar. As suas raízes são a coisa mais importante da sua vida, pois foram elas que o moldaram e o ensinaram a ser o que é hoje.

Conheço pessoas muito bem-sucedidas que possuem a sua ancestralidade formada por pessoas simples. Lavradores, pedreiros, motoristas, sapateiros, domésticas…

Penso que há um grande mérito na evolução de quem constrói uma vida próspera e de sucesso a partir da simplicidade. Mas, ter orgulho de si mesmo é impagável! Mude de lugar, mas não esqueça suas raízes.

É necessário mudar, sim, mas cuide para que o seu 'novo eu' seja motivo de orgulho para o seu 'eu anterior'.