Borogodó: veja como ser uma pessoa segura e ter brilho próprio

Borogodó está relacionado a charme, brilho próprio, algo especial que podemos também traduzir por “boas energias” Crédito: Freepik

Você tem borogodó? Esse é um atributo não está à venda nas lojas, mas faz toda a diferença na expressão de uma pessoa. Sabe aquele homem ou mulher que pode nem ter tanta beleza, mas quando chega a algum lugar chama a atenção de forma positiva?

Isso não tem a ver com roupas de grifes nem com dinheiro. Estou falando de charme, de brilho próprio, algo especial que podemos também traduzir por “boas energias” ou um “astral irresistível”.

Esse tipo de pessoa tem borogodó. É segura de si e se sente linda do jeito que é. A sedução acontece de forma natural. Isso não é para qualquer um não, mas é algo que você pode tentar desenvolver. Te mostro alguns caminhos:

Tente ser uma pessoa leve, problemas todos nós temos, mas tente valorizar as conquistas para viver com mais alegria. Tenha empatia pelos outros. Cuide de sua aparência, mas sem pressões de padrões da moda.

Procure ser bem informada, saber das novidades interessantes, ter boas dicas de filmes e séries, ou seja, em uma conversa, acrescente, contribua, seja aquela que vai somar e deixar uma impressão de "que pessoa interessante, né? Ela tem um borogodó".