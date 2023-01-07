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Comportamento

Dicas para alcançar suas metas e sonhos em 2023

Um ponto importante é não exagerar. Afinal, um grande número de objetivos pode gerar distorções e dispersar a sua energia; veja as orientações

Públicado em 

07 jan 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Metas para 2023: como fazer planos alcançáveis
Metas para 2023: como fazer planos alcançáveis Crédito: Personare
Neste início de ano, vejo algumas amigas falando sobre o que querem para 2023 e muitas dizem “quero cuidar melhor de mim mesma”. E pronto, apenas isso. E fico pensando cá com os meus botões: mas como você vai cuidar melhor de si mesma? Quais as metas? Qual é o plano?
Lembrem-se: o cérebro precisa de foco, de ordens e de organização. Quando a gente é prolixa ou “viajante” demais nas ideias, assim o cérebro irá agir. Quando me perguntam como faz para as ideias saírem do papel, eu costumo perguntar: já as colocou no papel? Já organizou os caminhos e prioridades?
Outro caminho que compartilho com vocês: tenha objetividade nos seus “sonhos” possíveis para 2023, mas escolha poucas coisas. Um grande número de objetivos pode gerar distorções e dispersar a sua energia.
Faça uma lista de prioridades e concentre seus esforços em um sonho de cada vez. E, por favor, tire os pensamentos negativos da sua mente. Em vez de "não quero ganhar pouco", pense "quero uma atividade com propósito e que me valorize".
Seus pensamentos são gatilhos importantes. Fique atento a eles (mas, não refém deles) e sintonize sempre a prosperidade e seu desenvolvimento, seja na esfera pessoal ou profissional.
Mensure o tempo. Quer um exemplo? Se você deseja fazer uma viagem para a Europa, deve ter em mente o seguinte: quando será a viagem? Quanto vai custar? O que eu tenho de fazer para me planejar? Tudo isso vai ajudar a estabelecer prazos, o que é fundamental para que seus sonhos tenham datas para acontecer.
Por novos sonhos realizáveis!
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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