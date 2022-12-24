Dicas de como arrumar a casa para a virada do ano

Como decorar a casa para receber o ano novo: velas e o dourado fazem toda a diferença Crédito: Shutterstock

Para entrar no novo ano com o pé direito, é preciso vibrar a energia positiva, que faz acreditar que tudo será diferente e melhor.

Tudo o que dá o sentido para receber o ciclo que começa, ainda mais diante do que foi 2022. Preparar a casa e fazer dela o lugar que emana essa boa energia, um canto acolhedor para o ano que vai nascer, é simples, não precisa de muito.

Para a noite da virada, uma dica é criar cenários de luz. Você pode lançar mão de velas, cordões de mini lâmpadas espalhados na varanda ou no quintal. Abajures ou pendentes sobre o aparador e a mesa de jantar também são ótimos recursos para conceber essas cenas, que encantam pela simplicidade.

É sempre bom ter pontos de luz no ambiente Crédito: Shutterstock

Para compor a mesa, a hora é de caprichar. Pode usar uma toalha branca e, no centro, intercalar suculentas com velas de diferentes alturas, e bolas prateadas ou douradas da árvore de Natal, formando um maciço verde cheio de luz e brilho.

Aplicar um aromatizador no ambiente é mais uma ideia. Plantas são elementos que imprimem uma sensação de acolhimento e aconchego no espaço. Na elaboração da casa para o réveillon, não podem faltar!

Lembre-se: alegria, acolhimento e amor transformam o mundo ao nosso redor.