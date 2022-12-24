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Comportamento

Dicas de como arrumar a casa para a virada do ano

Preparar a casa e fazer dela o lugar que emana essa boa energia, um canto acolhedor para o ano que vai nascer, é simples, não precisa de muito

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 10:00

Publicado em 

24 dez 2022 às 10:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Como decorar a casa para receber o ano novo, mesa de réveillon
Como decorar a casa para receber o ano novo: velas e o dourado fazem toda a diferença Crédito: Shutterstock
Para entrar no novo ano com o pé direito, é preciso vibrar a energia positiva, que faz acreditar que tudo será diferente e melhor.
Tudo o que dá o sentido para receber o ciclo que começa, ainda mais diante do que foi 2022. Preparar a casa e fazer dela o lugar que emana essa boa energia, um canto acolhedor para o ano que vai nascer, é simples, não precisa de muito.
Para a noite da virada, uma dica é criar cenários de luz. Você pode lançar mão de velas, cordões de mini lâmpadas espalhados na varanda ou no quintal. Abajures ou pendentes sobre o aparador e a mesa de jantar também são ótimos recursos para conceber essas cenas, que encantam pela simplicidade.
Como decorar a casa para receber o ano novo: é sempre bom ter pontos de luz no ambiente
É sempre bom ter pontos de luz no ambiente Crédito: Shutterstock
Para compor a mesa, a hora é de caprichar. Pode usar uma toalha branca e, no centro, intercalar suculentas com velas de diferentes alturas, e bolas prateadas ou douradas da árvore de Natal, formando um maciço verde cheio de luz e brilho.
Aplicar um aromatizador no ambiente é mais uma ideia. Plantas são elementos que imprimem uma sensação de acolhimento e aconchego no espaço. Na elaboração da casa para o réveillon, não podem faltar!
Lembre-se: alegria, acolhimento e amor transformam o mundo ao nosso redor.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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decoracao Réveillon Esotérico Comportamento
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