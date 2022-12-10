Festa da empresa requer certos cuidados no comportamento Crédito: Shutterstock

Chegamos naquele período do ano que as confraternizações começam a pipocar na agenda de todos. E, claro, a famosa reunião da turma do trabalho sempre acontece e surge uma dúvida: como se comportar na festa de fim de ano da empresa? Já começo dando a regra de ouro: festa da empresa é trabalho.

As comemorações corporativas de fim de ano são ótimas oportunidades para estreitar laços e criar novas chances de desenvolvimento profissional. E, alguns cuidados são fundamentais para não colocar tudo a perder e se prejudicar com o excesso de exposição.

Sobre a vestimenta, é importante ressaltar que não há uma regra, já que o bom senso e o ambiente onde ocorrerá o evento servirão como medidas para evitar excessos. No Brasil, o clima pede roupas leves para a data - nada muito diferente do dia a dia -, exceção a locais mais sofisticados em que se pede um traje esporte fino para ambos os sexos. Diferente se

Se rolar um churrasco com futebol ou chácara com piscina, o ambiente dará a direção para isso. Mas nada de muita descontração nos looks (camiseta sem mangas para os homens) ou roupas com excesso de sensualidade.

A participação na festa também é essencial. Caso não compareça, pode passar a impressão de que o funcionário não está interessado em interagir com os colegas da empresa ou pode demonstrar que são antissociais. Abaixo você pode ver algumas dicas importantes de comportamento para o evento:

Exagerar na bebida ou fazer brincadeiras indelicadas pode prejudicar a imagem do participante.

Outra dica essencial é não falar sobre anseios profissionais ou pedir aumento. Afinal, este é um momento para espalhar alegria e simpatia.



Colega de trabalho não é amigo, mesmo se não sentir grande afinidade com alguns membros da equipe, seja gentil.



Para finalizar, não leve parentes, pois evita constrangimentos, tanto do funcionário como para seu acompanhante. É preciso compreender as regras! Muitas empresas abrem espaços para cônjuges e filhos, outras não.



Procure entender exatamente o convite e aproveitar o momento de confraternização.