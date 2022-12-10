Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem erros

Como se comportar na festa de fim de ano da empresa?

Não podemos esquecer que a confraternização da empresa é trabalho. A coluna traz dicas de etiqueta e vestuário para a ocasião

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 09:00

Publicado em 

10 dez 2022 às 09:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Festa da empresa / Confraternização de fim de ano
Festa da empresa requer certos cuidados no comportamento Crédito: Shutterstock
Chegamos naquele período do ano que as confraternizações começam a pipocar na agenda de todos. E, claro, a famosa reunião da turma do trabalho sempre acontece e surge uma dúvida: como se comportar na festa de fim de ano da empresa? Já começo dando a regra de ouro: festa da empresa é trabalho.
As comemorações corporativas de fim de ano são ótimas oportunidades para estreitar laços e criar novas chances de desenvolvimento profissional. E, alguns cuidados são fundamentais para não colocar tudo a perder e se prejudicar com o excesso de exposição.
Sobre a vestimenta, é importante ressaltar que não há uma regra, já que o bom senso e o ambiente onde ocorrerá o evento servirão como medidas para evitar excessos. No Brasil, o clima pede roupas leves para a data - nada muito diferente do dia a dia -, exceção a locais mais sofisticados em que se pede um traje esporte fino para ambos os sexos. Diferente se
Se rolar um churrasco com futebol ou chácara com piscina, o ambiente dará a direção para isso. Mas nada de muita descontração nos looks (camiseta sem mangas para os homens) ou roupas com excesso de sensualidade.
A participação na festa também é essencial. Caso não compareça, pode passar a impressão de que o funcionário não está interessado em interagir com os colegas da empresa ou pode demonstrar que são antissociais. Abaixo você pode ver algumas dicas importantes de comportamento para o evento:
  • Exagerar na bebida ou fazer brincadeiras indelicadas pode prejudicar a imagem do participante.
  • Outra dica essencial é não falar sobre anseios profissionais ou pedir aumento. Afinal, este é um momento para espalhar alegria e simpatia.
  • Colega de trabalho não é amigo, mesmo se não sentir grande afinidade com alguns membros da equipe, seja gentil.
  • Para finalizar, não leve parentes, pois evita constrangimentos, tanto do funcionário como para seu acompanhante. É preciso compreender as regras! Muitas empresas abrem espaços para cônjuges e filhos, outras não.
Procure entender exatamente o convite e aproveitar o momento de confraternização.
Até a próxima!

Veja Também

Festas de final de ano: inclusão também nas comidas

Tristeza: aprenda a lidar com esse sentimento

Inveja: cuidado com esse sentimento ruim

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados