Festas de final de ano: inclusão também nas comidas

Compartilhe através de mensagens no celular as receitas que você sugere para cada intolerância alimentar Crédito: Shutterstock

Organizar as confraternizações de final de ano é uma tarefa prazerosa mas, para o sucesso do evento, precisamos dar atenção aos detalhes, principalmente às limitações alimentares dos nossos convidados.

Mesmo que, de maneira simples, mimar e surpreender quem a gente ama deve ser, sempre, a intenção principal. Hoje em dia muitas pessoas têm restrições alimentares ao glúten, ao açúcar, às carnes e à lactose. Que tal pensar em novas receitas igualmente saborosas?

Ter um quadro de alergia ou intolerância alimentar não é sinônimo de não poder mais viver essas ocasiões, é sinônimo de recomeço, de ressignificação, de novas possibilidades.

Cada família tem sua comida tradicional de Natal (e sua regra da uva-passa, risos), e para muitas pessoas com intolerâncias alimentares a parte mais difícil das festas de fim de ano é a impossibilidade de viver as memórias e os afetos relacionados à tradição dos alimentos da época.

A rabanada da vovó sempre vai ter um valor afetivo único, mas isso não impede que você crie novas memórias com os alimentos que são possíveis para você e seus convidados.

Compartilhe através de mensagens no celular as receitas que você sugere para cada intolerância alimentar e, se for necessário, peça ajuda na cozinha. Compartilhe risadas e proporcione também, aos seus familiares, novos sabores! Quem sabe não vira uma tradição nova da família?

Boas festas incluindo todos!