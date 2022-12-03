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Cotidiano

Festas de final de ano: inclusão também nas comidas

Compartilhe através de mensagens no celular as receitas que você sugere para cada intolerância alimentar e, se for necessário, peça ajuda na cozinha

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 08:00

Publicado em 

03 dez 2022 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Comida para festa de final de ano
Compartilhe através de mensagens no celular as receitas que você sugere para cada intolerância alimentar Crédito: Shutterstock
Organizar as confraternizações de final de ano é uma tarefa prazerosa mas, para o sucesso do evento, precisamos dar atenção aos detalhes, principalmente às limitações alimentares dos nossos convidados.
Mesmo que, de maneira simples, mimar e surpreender quem a gente ama deve ser, sempre, a intenção principal. Hoje em dia muitas pessoas têm restrições alimentares ao glúten, ao açúcar, às carnes e à lactose. Que tal pensar em novas receitas igualmente saborosas?
Ter um quadro de alergia ou intolerância alimentar não é sinônimo de não poder mais viver essas ocasiões, é sinônimo de recomeço, de ressignificação, de novas possibilidades.
Cada família tem sua comida tradicional de Natal (e sua regra da uva-passa, risos), e para muitas pessoas com intolerâncias alimentares a parte mais difícil das festas de fim de ano é a impossibilidade de viver as memórias e os afetos relacionados à tradição dos alimentos da época.
A rabanada da vovó sempre vai ter um valor afetivo único, mas isso não impede que você crie novas memórias com os alimentos que são possíveis para você e seus convidados.
Compartilhe através de mensagens no celular as receitas que você sugere para cada intolerância alimentar e, se for necessário, peça ajuda na cozinha. Compartilhe risadas e proporcione também, aos seus familiares, novos sabores! Quem sabe não vira uma tradição nova da família?
Boas festas incluindo todos!
Até a próxima!

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É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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