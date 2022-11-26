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Cotidiano

Tristeza: aprenda a lidar com esse sentimento

Encontrei nas palavras de Allan um reflexo sobre o que penso da coragem de nos levantarmos após tantas pressões da vida

Públicado em 

26 nov 2022 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher triste
É preciso coragem para levantarmos após tantas pressões da vida Crédito: Shutterstock
Em conversa com amigos, refleti sobre como aprendemos a lidar com a tristeza. Li para eles um trecho de uma bela reflexão do escritor Allan Dias Cas e quero também compartilhar com vocês.
“Sim, ela descobriu que tristeza é trecho, não é destino. E atravessou. Não precisou perder o que já tinha, não foi pelo caminho da dor. Por mais que já tenha doído tanto, ela optou por não sofrer outra vez, e atravessou. Com essa decisão, simplesmente se refez de tudo que o mundo lhe fez. Sozinha, ela atravessou a dor que lhe atravessava”.
Allan continua dizendo que “foi cuidando de si que entendeu o que ela merece e quem a merece. Foi aos poucos que ela reaprendeu a sorrir, dia após dia. Não pra agradar alguém, ou pra se encaixar na alegria de quem mal conhecia. Foi um sorriso sincero que se encontra ao fazer uma travessia”.
Encontrei nas palavras de Allan um reflexo sobre o que penso da coragem de nos levantarmos após tantas pressões da vida. E descobri que o que eu realmente quero pra minha vida está depois do que elimino. Livre do passado, não é pela dor que me defino e ao não me definir, me libertei.
“Foi isso que essa mulher que reaprendeu a sorrir me ensinou. Ela descobriu que tristeza é trecho, não é destino; e atravessou”, completa o escritor.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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