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Presente de Natal: dicas econômicas para presentear familiares

Natal é convencionalmente tido como uma época de gratidão. Nada mais justo do que expressar todos esses sentimentos em forma de presentes.

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 09:00

Publicado em 

17 dez 2022 às 09:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Presente, aniversário, natal, surpresa
Crédito: Shutterstock
Mais um ano está chegando ao fim e com ele a missão de escolher qual presente de Natal comprar para as pessoas que amamos. O Natal, além de uma data festejada pelos religiosos, é convencionalmente tido como uma época em que celebra-se o amor, a amizade e renova-se os votos de gratidão sobre mais um ano que se passou.
Sendo assim, nada mais justo do que expressar todos esses sentimentos em forma de presentes. Sabemos que 2022 foi um ano de intensos desafios e que a economia de gastos é importante diante de novas surpresas que podem surgir no cenário financeiro mundial.
Por isso, separei algumas dicas com preço mais acessível e que pode agradar de uma forma carinhosa:

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Em minha opinião, o mais importante é o que contribuímos de positivo na vida das pessoas durante o ano. Precisamos de atitudes. Ela somente tem valor quando vivemos com amor, compreensão e partilha.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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