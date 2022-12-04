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Para celebrar

Vitrine: 50 sugestões de presentes para o Natal a partir de R$ 29,99

Roupas, sapatos, kits de beleza e itens para aproveitar o verão que está chegando... A nossa seleção traz presentes variados para agradar todos os gostos
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 08:00

Vitrine de presentes para o Natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
O ano voou.  E de repente, já é Natal, uma das datas mais esperadas do ano. Tempo de reunir com a família, celebrar com os amigos e com os colegas de trabalho. Nestes dias que antecedem a festa de confraternização, a ordem é dedicar-se aos preparativos. Com a árvore já montada, é hora de pensar na ceia e, claro, nos presentes. A gente dá uma mãozinha sugerindo 50 opções de mimos, que foram separados por temas e que custam a partir de R$ 29,99, para a festa ficar ainda mais especial. 

PARA BRILHAR

Dourado, prata, paetês... Vale tudo para brilhar (literalmente) na noite de Natal. Por isso, escolha o presente e acerte em cheio neste estilo dourado e prateado. 
Vitrine de Natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. Piercing Pérola Negra, de Ivana Izoton. Preço: R$ 2.180,00
  2. Vestido em paetê, da Renner. R$ 389,90
  3. Saia em paetê, da Animale. Preço: R$ 798,00
  4. Anel Fine Arts, da Ylla. Preço: R$ 235,00
  5. Choker, da Lebana. Preço: R$ 149,00
  6. Porta-vela Estrela de Festa, da Camicado. Preço: R$29,99
  7. Sandália Beira Rio, na Itapuã. Preço: R$119,90
  8. Champanheira Luxor, na Westwing. Preço: R$ 94,90
  9. Sandália dourada, na Luiza Goldschmidt. Preço: R$ 548,00
  10. Tênis prateado, da Converse. Preço: R$ 399,90

A COR DO NATAL

O Natal pede uma roupa (ou acessório) vermelho bem bonito para a noite da grande festa, não é mesmo? A cor simboliza amor e representa também a data. Vale investir em roupas, acessórios e muito mais. Não tem erro!
Vitrine de Natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Guilherme Sillva
  1. Vestido Lenny Niemeyer, no Shop2gheter. Preço: R$ 998,00
  2. Blusa Farm. Preço: R$ 279,00
  3. T-shirt Hering. Preço: R$ 69,99
  4. Óculos Prada, na Óticas Paris. Preço: R$ 2.060,00
  5. Bolsa Kate, da Schutz. Preço: R$ 390,00
  6. Sandália Linus. Preço: R$ 176,00
  7. Short Colcci. Preço: R$ 329,00
  8. T-shirt Barche. Preço: R$ 169,90
  9. Calcinha Intimissimi. Preço: R$ 49,00
  10. Sapato Baralho Maçã do Amor, da Petit Cheval. Preço: R$ 199,90

QUE BELEZA

A temporada de final de ano também traz a brisa das novidades em perfumes femininos e masculinos que, além de cheiros ótimos, tem os kits que prometem fazer o maior sucesso no tradicional amigo secreto. 
Vitrine de Natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. Kit de Natal Feminino, da Yves Saint Laurent. Preço: R$ 769,00
  2. Kit Zaad, de O Boticário. Preço: R$ 262,70
  3. Kit Vetiver, da Granado. Preço: R$ 82,00
  4. Perfume Lov U Touch, da Avon. Preço: R$ 89,90
  5. Perfume Mystere Royal 084, da O.U.i. Preço: R$ 319,00
  6. Eau de Parfum Figorativo, da L'envie. Preço: R$ 209,00
  7. Kit Natura Queridinhos. Preço: R$ 74,90
  8. Kit La Vie Est Belle Lâncome, na  Fragrance Maison. Preço: R$ 749,00
  9. Les Infusion d’Iris Eau de Parfum, da Prada Beauty Brasil. Preço:  R$ 1.099,00
  10. Kit Ritual Fim de Ano, da The Body Shop. Preço: R$ 39,90

DIAS DE SOL

A estação mais gostosa do ano está chegando. Que tal aproveitar e colocar na lista de presentes itens para os dias de sol? Nós fizemos uma seleção de peças para você fazer bonito durante todo o verão. Pode abusar das cores!
Vitrine natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. Camisa Reserva. Preço: R$ 429,00
  2. Óculos feminino, da Colcci Eyewear. Preço: R$ 499,00
  3. Biquíni infantil, da Cea. Preço: R$ 99,99
  4. Chinelo de couro, da Oficina Reserva. Preço: R$ 399,00
  5. Vestido, da Havaianas. Preço: R$ 349,99
  6. Brinco Camélia, da Navarro Acessórios. Preço R$ 199,00
  7. Biquíni, da Ashua. R$ 199,90
  8. Camisa infantil, da Tigor T. Tigre. Preço: R$ 199,00
  9. Sandália Rafa Salto Alto Tangerina, da Piccadilly. Preço: R$ 259,90
  10. Sunga Army, da Blueman. Preço: R$ 267,00
  11. Crocs Sandal White. Preço: R$ 199,00. 

ALMA ESPORTISTA

Que tal tornar os momentos de exercícios físicos animados?  Para isso, aposte em peças coloridas. Cuidar do corpo e da mente pode ser divertido também. 
Vitrine de Natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. Camisa New Balance. Preço: R$ 129,00
  2. Mochila raqueteira, da Nuvem Sublimação. Preço: R$ 267,00
  3. Óculos Grand Tour, da Mormaii. Preço: R$ 399,00
  4. Top Body For Sure. Preço:  R$ 229,00
  5. Bolsa, da Nike. Preço: R$ 379,00
  6. Garrafa, da Puma. Preço: R$ 79,90
  7. Casaco, da Adidas Originals. Preço: R$ 449,99
  8. Short, da Mizuno. Preço: 149,99
  9. Camisa Repelente UV, da Lupo Sport. Preço: R$ 182,00

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