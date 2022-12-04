Vitrine: 50 sugestões de presentes para o Natal a partir de R$ 29,99

Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva

O ano voou. E de repente, já é Natal, uma das datas mais esperadas do ano. Tempo de reunir com a família, celebrar com os amigos e com os colegas de trabalho. Nestes dias que antecedem a festa de confraternização, a ordem é dedicar-se aos preparativos. Com a árvore já montada, é hora de pensar na ceia e, claro, nos presentes. A gente dá uma mãozinha sugerindo 50 opções de mimos, que foram separados por temas e que custam a partir de R$ 29,99, para a festa ficar ainda mais especial.

PARA BRILHAR

Dourado, prata, paetês... Vale tudo para brilhar (literalmente) na noite de Natal. Por isso, escolha o presente e acerte em cheio neste estilo dourado e prateado.

Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva

Piercing Pérola Negra, de Ivana Izoton. Preço: R$ 2.180,00 Vestido em paetê, da Renner. R$ 389,90 Saia em paetê, da Animale. Preço: R$ 798,00

Anel Fine Arts, da Ylla. Preço: R$ 235,00

Choker, da Lebana. Preço: R$ 149,00

Porta-vela Estrela de Festa, da Camicado. Preço: R$29,99

Sandália Beira Rio, na Itapuã. Preço: R$119,90

Champanheira Luxor, na Westwing. Preço: R$ 94,90

Sandália dourada, na Luiza Goldschmidt. Preço: R$ 548,00 Tênis prateado, da Converse. Preço: R$ 399,90



A COR DO NATAL

O Natal pede uma roupa (ou acessório) vermelho bem bonito para a noite da grande festa, não é mesmo? A cor simboliza amor e representa também a data. Vale investir em roupas, acessórios e muito mais. Não tem erro!

Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Guilherme Sillva

Vestido Lenny Niemeyer, no Shop2gheter. Preço: R$ 998,00 Blusa Farm. Preço: R$ 279,00

T-shirt Hering. Preço: R$ 69,99

Óculos Prada, na Óticas Paris. Preço: R$ 2.060,00 Bolsa Kate, da Schutz. Preço: R$ 390,00 Sandália Linus. Preço: R$ 176,00 Short Colcci. Preço: R$ 329,00 T-shirt Barche. Preço: R$ 169,90 Calcinha Intimissimi. Preço: R$ 49,00 Sapato Baralho Maçã do Amor, da Petit Cheval. Preço: R$ 199,90

QUE BELEZA

A temporada de final de ano também traz a brisa das novidades em perfumes femininos e masculinos que, além de cheiros ótimos, tem os kits que prometem fazer o maior sucesso no tradicional amigo secreto.

Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva

Kit de Natal Feminino, da Yves Saint Laurent. Preço: R$ 769,00 Kit Zaad, de O Boticário. Preço: R$ 262,70 Kit Vetiver, da Granado. Preço: R$ 82,00

Perfume Lov U Touch, da Avon. Preço: R$ 89,90 Perfume Mystere Royal 084, da O.U.i. Preço: R$ 319,00 Eau de Parfum Figorativo, da L'envie. Preço: R$ 209,00

Kit Natura Queridinhos. Preço: R$ 74,90

Kit La Vie Est Belle Lâncome, na Fragrance Maison. Preço: R$ 749,00

Les Infusion d’Iris Eau de Parfum, da Prada Beauty Brasil. Preço: R$ 1.099,00

Kit Ritual Fim de Ano, da The Body Shop. Preço: R$ 39,90



DIAS DE SOL

A estação mais gostosa do ano está chegando. Que tal aproveitar e colocar na lista de presentes itens para os dias de sol? Nós fizemos uma seleção de peças para você fazer bonito durante todo o verão. Pode abusar das cores!

Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva

Camisa Reserva. Preço: R$ 429,00

Óculos feminino, da Colcci Eyewear. Preço: R$ 499,00

Biquíni infantil, da Cea. Preço: R$ 99,99 Chinelo de couro, da Oficina Reserva. Preço: R$ 399,00

Vestido, da Havaianas. Preço: R$ 349,99 Brinco Camélia, da Navarro Acessórios. Preço R$ 199,00

Biquíni, da Ashua. R$ 199,90 Camisa infantil, da Tigor T. Tigre. Preço: R$ 199,00

Sandália Rafa Salto Alto Tangerina, da Piccadilly. Preço: R$ 259,90 Sunga Army, da Blueman. Preço: R$ 267,00 Crocs Sandal White. Preço: R$ 199,00.



ALMA ESPORTISTA

Que tal tornar os momentos de exercícios físicos animados? Para isso, aposte em peças coloridas. Cuidar do corpo e da mente pode ser divertido também.

Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva