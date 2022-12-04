Vitrine: 50 sugestões de presentes para o Natal a partir de R$ 29,99

O ano voou. E de repente, já é Natal, uma das datas mais esperadas do ano. Tempo de reunir com a família, celebrar com os amigos e com os colegas de trabalho. Nestes dias que antecedem a festa de confraternização, a ordem é dedicar-se aos preparativos. Com a árvore já montada, é hora de pensar na ceia e, claro, nos presentes. A gente dá uma mãozinha sugerindo 50 opções de mimos, que foram separados por temas e que custam a partir de R$ 29,99, para a festa ficar ainda mais especial.
PARA BRILHAR
Dourado, prata, paetês... Vale tudo para brilhar (literalmente) na noite de Natal. Por isso, escolha o presente e acerte em cheio neste estilo dourado e prateado.
- Piercing Pérola Negra, de Ivana Izoton. Preço: R$ 2.180,00
- Vestido em paetê, da Renner. R$ 389,90
- Saia em paetê, da Animale. Preço: R$ 798,00
- Anel Fine Arts, da Ylla. Preço: R$ 235,00
- Choker, da Lebana. Preço: R$ 149,00
- Porta-vela Estrela de Festa, da Camicado. Preço: R$29,99
- Sandália Beira Rio, na Itapuã. Preço: R$119,90
- Champanheira Luxor, na Westwing. Preço: R$ 94,90
- Sandália dourada, na Luiza Goldschmidt. Preço: R$ 548,00
- Tênis prateado, da Converse. Preço: R$ 399,90
A COR DO NATAL
O Natal pede uma roupa (ou acessório) vermelho bem bonito para a noite da grande festa, não é mesmo? A cor simboliza amor e representa também a data. Vale investir em roupas, acessórios e muito mais. Não tem erro!
- Vestido Lenny Niemeyer, no Shop2gheter. Preço: R$ 998,00
- Blusa Farm. Preço: R$ 279,00
- T-shirt Hering. Preço: R$ 69,99
- Óculos Prada, na Óticas Paris. Preço: R$ 2.060,00
- Bolsa Kate, da Schutz. Preço: R$ 390,00
- Sandália Linus. Preço: R$ 176,00
- Short Colcci. Preço: R$ 329,00
- T-shirt Barche. Preço: R$ 169,90
- Calcinha Intimissimi. Preço: R$ 49,00
- Sapato Baralho Maçã do Amor, da Petit Cheval. Preço: R$ 199,90
QUE BELEZA
A temporada de final de ano também traz a brisa das novidades em perfumes femininos e masculinos que, além de cheiros ótimos, tem os kits que prometem fazer o maior sucesso no tradicional amigo secreto.
- Kit de Natal Feminino, da Yves Saint Laurent. Preço: R$ 769,00
- Kit Zaad, de O Boticário. Preço: R$ 262,70
- Kit Vetiver, da Granado. Preço: R$ 82,00
- Perfume Lov U Touch, da Avon. Preço: R$ 89,90
- Perfume Mystere Royal 084, da O.U.i. Preço: R$ 319,00
- Eau de Parfum Figorativo, da L'envie. Preço: R$ 209,00
- Kit Natura Queridinhos. Preço: R$ 74,90
- Kit La Vie Est Belle Lâncome, na Fragrance Maison. Preço: R$ 749,00
- Les Infusion d’Iris Eau de Parfum, da Prada Beauty Brasil. Preço: R$ 1.099,00
- Kit Ritual Fim de Ano, da The Body Shop. Preço: R$ 39,90
DIAS DE SOL
A estação mais gostosa do ano está chegando. Que tal aproveitar e colocar na lista de presentes itens para os dias de sol? Nós fizemos uma seleção de peças para você fazer bonito durante todo o verão. Pode abusar das cores!
- Camisa Reserva. Preço: R$ 429,00
- Óculos feminino, da Colcci Eyewear. Preço: R$ 499,00
- Biquíni infantil, da Cea. Preço: R$ 99,99
- Chinelo de couro, da Oficina Reserva. Preço: R$ 399,00
- Vestido, da Havaianas. Preço: R$ 349,99
- Brinco Camélia, da Navarro Acessórios. Preço R$ 199,00
- Biquíni, da Ashua. R$ 199,90
- Camisa infantil, da Tigor T. Tigre. Preço: R$ 199,00
- Sandália Rafa Salto Alto Tangerina, da Piccadilly. Preço: R$ 259,90
- Sunga Army, da Blueman. Preço: R$ 267,00
- Crocs Sandal White. Preço: R$ 199,00.
ALMA ESPORTISTA
Que tal tornar os momentos de exercícios físicos animados? Para isso, aposte em peças coloridas. Cuidar do corpo e da mente pode ser divertido também.
- Camisa New Balance. Preço: R$ 129,00
- Mochila raqueteira, da Nuvem Sublimação. Preço: R$ 267,00
- Óculos Grand Tour, da Mormaii. Preço: R$ 399,00
- Top Body For Sure. Preço: R$ 229,00
- Bolsa, da Nike. Preço: R$ 379,00
- Garrafa, da Puma. Preço: R$ 79,90
- Casaco, da Adidas Originals. Preço: R$ 449,99
- Short, da Mizuno. Preço: 149,99
- Camisa Repelente UV, da Lupo Sport. Preço: R$ 182,00