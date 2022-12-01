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Vitória inaugura Vila de Natal em Jardim Camburi no sábado (3)

Espaço terá um trenó para os visitantes tirarem fotos além de programação com visitas do Papai Noel, além de show e concerto
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 07:00

Vitória: decoração de Natal de Camburi em 2021
Vitória: decoração de Natal de Camburi em 2021 Crédito: Leonardo Silveira / PMV

Atualização

05/12/2022 - 8:20
A Prefeitura de Vitória informou que o evento foi adiado e nova data será marcada em breve.
Vitória promete entregar um Natal em diversas regiões. Além da inauguração da cenografia de Natal na Praça Dom João Batista (São Pedro) e da casa do Papai Noel no Parque Moscoso (Centro), o bairro Jardim Camburi terá uma programação especial. Isso porque a Praça Nilze Mendes terá uma Vila de Natal.
A inauguração marcada para o sábado (3), às 18h30, foi adiada devido às chuvas. A Prefeitura de Vitória deve divulgar a data nos próximos dias. 
Segundo o órgão, o evento terá apresentação dos personagens Macakids e da Banda da Guarda Municipal. A vila conta com uma Oficina de Brinquedos com ambiente interno e externo totalmente decorados com peças natalinas, iluminação de led, entre outras surpresas, para visitação de munícipes e turistas. A Praça da Bocha e a orla também terão decoração especial com figuras natalinas.
"A magia do Natal está por toda nossa Ilha e em Jardim Camburi, na Praça Nilze Mendes, teremos a Vila de Natal. Ela contará com oficina de brinquedo do Papai Noel, presépio com a Sagrada Família e o trenó do Papai Noel gigante. Pensando em cada munícipe e visitantes, estamos cuidando de cada detalhe, para que a magia do Natal toque todos os corações, nessa época de fé, renascimento e muito amor", ressalta Valderene Corrêa Vasconcellos, Diretora Presidente da CDTIV.
De acordo com a prefeitura, o trenó é feito em fibra de vidro e possui 2,35 m de comprimento, 1,05 m de largura e 1,50 m de altura. Os visitantes poderão tirar fotos no adereço. Para garantir a alegria da garotada, a praça receberá ainda o Papai Noel e duas noeletes diariamente. Segundo a prefeitura, o Bom Velhinho terá uma passagem de 5 horas no local em cada dia.
Além disso, a praça terá sonorização com 16 caixas acústicas tocando músicas de Natal. Isso porque o espaço receberá programações culturais durante o mês de dezembro, como a apresentação de uma orquestra no dia 9, e show de Gustavo Macacko, no dia 16. 

NATAL NA CIDADE

No Natal de Vitória, serão 82 pontos de decoração, oito pinheiros, 40 mil metros de microlâmpadas, 2.736 projetores, entre outras ornamentações natalinas. Todas as entradas da capital estarão iluminadas para receber visitantes com entusiasmo, alegria e espírito natalino. Avenidas de maior movimentação, ruas, parques e praças estarão coloridas e cheios de brilho.
A inauguração oficial da cenografia e das árvores de Natal está marcada para esta quinta-feira (1º de dezembro), na Praça Dom João Batista, em São Pedro. O evento será às 18h30, com a presença do Papai Noel, show do grupo Macakids e apresentação da Banda da Guarda Municipal de Vitória.
Vitória: decoração de Natal Praça Dom João Batista, São Pedro, em 2021
Vitória: decoração de Natal Praça Dom João Batista, São Pedro, em 2021 Crédito: Leonardo Silveira / PMV
O Parque Moscoso, no Centro, está sendo todo iluminado e ganhará uma Vila do Papai Noel. Segundo a Prefeitura de Vitória, ela será inaugurada nesta segunda (5) ou terça (6), às 17h30, a depender do jogo do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Um dos destaques será um Papai Noel de seis metros em fibra de vidro e máquinas de bola de sabão e de fumaça para abrilhantar a decoração. (veja mais detalhes aqui)
A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) garante que os eventos deste ano vão surpreender o público com muitas novidades. Uma delas será a projeção na fachada da Catedral de Vitória, a ser inaugurada no domingo (4).
"O nosso empenho e carinho na preparação do Natal de Vitória está em fazer quem passar por aqui se sentir único e especial. Queremos levar a todos um momento de magia e amor. O objetivo é deixar a mensagem de celebração da vida com o nascimento do menino Jesus e que possamos levar fé, esperança e amor a todos os corações", disse a diretora presidente da CDTIV, Valdirene Corrêa Vasconcellos.
Vitória: Natal no Parque Moscoso em 2021
Vitória: Natal no Parque Moscoso em 2021 Crédito: Leonardo Silveira / PMV

OUTROS LOCAIS DA CAPITAL COM DECORAÇÃO

  • Praça D. João Batista, em São Pedro;
  • Basílica de São Antônio, em Santo Antônio;
  • Praça Costa Pereira, no Centro;
  • Praça dos Namorados, na Praia do Canto;
  • Praças em Jardim da Penha;
  • Praça da Sagrada Família;
  • Praça da Bocha, em Jardim Camburi;
  • A Grande Goiabeiras também receberá iluminação especial em vários pontos da região.
  • Em Maruípe, a iluminação contemplará as Praças Vicente Guida e São José Operário
  • O Palácio Municipal e o prédio da Câmara de Vereadores já estão decorados.
  • Na orla de Camburi, a avenida Dante Micheline terá figuras natalinas na altura dos bairros, Jardim da Penha, Mata da Praia, aeroporto e Jardim Camburi.

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