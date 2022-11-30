Vitória terá vila de Natal no Parque Moscoso com Papai Noel gigante

Natal no Parque Moscoso em 2021. Espaço neste ano terá mais de 300 projetores de iluminação Crédito: Leonardo Silveira / PMV

Vitória entra no clima do Natal e ganha uma iluminação especial a partir desta quinta-feira (1º). Um dos destaques da decoração da cidade é a Vila do Papai Noel que o Parque Moscoso, no Centro, ganhará a partir de segunda (5) ou na terça (6), às 17h30, a depender do jogo do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O espaço receberá 11.240 metros de microlâmpadas em LED e 313 projetores para ornamentar todos os arcos, árvores e até o lago - este terá projetores do tipo RGBW e bolas metalizadas para dar efeito na iluminação. O local terá ainda um Papai Noel de seis metros em fibra de vidro e máquinas de bola de sabão e de fumaça para abrilhantar a decoração. Além das luzes, o parque terá Casa do Papai Noel, presépio, renas, trenó e outras atrações.

"O parque terá ainda um local romântico com quatro corações gigantes para registro do momento por meio de fotografias que eternizam o momento. E, ainda, dois soldadinhos de chumbo, cometas, pinheiro, cascatas em led, estroboscópica, tubo snowled, caixas de presentes, bolas, passarinheiro, urso, cogumelos e sombrinhas coloridas. Tudo para encantar o público em um Natal que vai encantar moradores e turistas", detalha o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano.

Natal no Parque Moscoso em 2021. Neste ano, o espaço de lazer terá até espaço para os apaixonados Crédito: Leonardo Silveira / PMV

NATAL NA CIDADE

No Natal de Vitória, serão 82 pontos de decoração, oito pinheiros, 40 mil metros de microlâmpadas, 2.736 projetores, entre outras ornamentações natalinas. Todas as entradas da capital estarão iluminadas para receber visitantes com entusiasmo, alegria e espírito natalino. Avenidas de maior movimentação, ruas, parques e praças estarão coloridas e cheios de brilho.

A inauguração da cenografia e das árvores de Natal está marcada para esta quinta-feira (1º de dezembro), na Praça Dom João Batista, em São Pedro. O evento será às 18h30, com a presença do Papai Noel, show do grupo Macakids e apresentação da Banda da Guarda Municipal de Vitória.

Vitória: decoração de Natal Praça Dom João Batista, São Pedro, em 2021 Crédito: Leonardo Silveira / PMV

A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) garante que os eventos deste ano vão surpreender o público com muitas novidades.

"O nosso empenho e carinho na preparação do Natal de Vitória está em fazer quem passar por aqui se sentir único e especial. Queremos levar a todos um momento de magia e amor. O objetivo é deixar a mensagem de celebração da vida com o nascimento do menino Jesus e que possamos levar fé, esperança e amor a todos os corações", disse a diretora presidente da CDTIV, Valderene Corrêa Vasconcellos.

Vale lembrar que a Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, também terá uma Vila de Natal, a ser inaugurada neste sábado (3), e a Catedral de Vitória terá projeções em sua fachada.

LOCAIS DA CAPITAL QUE TERÃO DECORAÇÃO