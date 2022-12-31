Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comportamento

Ano novo: dicas para começá-lo com novos hábitos

Que tal começar 2023 deixando a negatividade de lado e mudar o que não está te deixando feliz?!

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 10:00

Publicado em 

31 dez 2022 às 10:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Como decorar a casa para receber o ano novo
Vamos começar 2023 com energia renovada para focar no que importa Crédito: Shutterstock
Dia desses, em uma sala de espera, sentei-me ao lado de um senhor que, começou a reclamar da vida como se nada fosse bom ou valesse a pena. Fiquei pensando como é difícil conviver com pessoas assim.
A negatividade é um comportamento triste e deselegante. Uma pessoa interessante é aquela que faz a diferença positivamente na vida das pessoas. E, recordando um artigo da consultora Célia Leão, resolvi reforçar o movimento – SER BEM HUMORADO É CHIC. 
Aproveitando a chegada do Ano novo, sugiro uma revisão em nossa forma de ver o mundo, reconhecendo como somos privilegiados e que devemos aproveitar melhor a magia das pequenas grandes coisas que são parte do nosso cotidiano. A possibilidade de acordarmos com toda a autonomia para mudarmos as situações que não nos fazem bem já é uma dádiva dos deuses.
Não podemos delegar a responsabilidade do nosso bem estar aos outros. Essa conta é nossa. Vamos tomar o leme de nossas vidas e mudar o que não está nos fazendo felizes. Saber que temos a obrigação de espalharmos mais sorrisos, boas notícias e gentilezas por aí.
Que os lamentos, fofocas e preconceitos são parte da vida daqueles que são pobres de espírito. E pobreza de espírito é falta de lapidação interior!
Feliz 2023!
Até a próxima!

Veja Também

Dicas de como arrumar a casa para a virada do ano

Metas para 2023: como fazer planos alcançáveis para o próximo ano?

Qual é sua pedra do ano 2023? Descubra e saiba como usar

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Fique bem Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados