Ano novo: dicas para começá-lo com novos hábitos

Vamos começar 2023 com energia renovada para focar no que importa Crédito: Shutterstock

Dia desses, em uma sala de espera, sentei-me ao lado de um senhor que, começou a reclamar da vida como se nada fosse bom ou valesse a pena. Fiquei pensando como é difícil conviver com pessoas assim.

A negatividade é um comportamento triste e deselegante. Uma pessoa interessante é aquela que faz a diferença positivamente na vida das pessoas. E, recordando um artigo da consultora Célia Leão, resolvi reforçar o movimento – SER BEM HUMORADO É CHIC.

Aproveitando a chegada do Ano novo, sugiro uma revisão em nossa forma de ver o mundo, reconhecendo como somos privilegiados e que devemos aproveitar melhor a magia das pequenas grandes coisas que são parte do nosso cotidiano. A possibilidade de acordarmos com toda a autonomia para mudarmos as situações que não nos fazem bem já é uma dádiva dos deuses.

Não podemos delegar a responsabilidade do nosso bem estar aos outros. Essa conta é nossa. Vamos tomar o leme de nossas vidas e mudar o que não está nos fazendo felizes. Saber que temos a obrigação de espalharmos mais sorrisos, boas notícias e gentilezas por aí.

Que os lamentos, fofocas e preconceitos são parte da vida daqueles que são pobres de espírito. E pobreza de espírito é falta de lapidação interior!

Feliz 2023!