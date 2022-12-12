Qual é sua pedra do ano 2023? Descubra e saiba como usar Crédito: Personare

Este guia mostra qual é a sua pedra do ano 2023 de modo personalizado e ajudará você a entender como será seu ano, quais são as suas possíveis dificuldades e as oportunidades que não dá para desperdiçar.

Saber qual é a sua pedra do ano 2023 ajudará você a ter equilíbrio, saúde física e emocional para conseguir viver o melhor do ano. Deixe a sua pedra ou cristal em um lugar em que você sempre possa ver, como, por exemplo, sua mesa de trabalho ou na cabeceira da cama.

Levar na bolsa ou no bolso são ótimas opções também. E recomendamos conectar-se a vibração do cristal ou pedra através da respiração consciente ou meditação suave.

Porém, não jogue suas pedras junto com moedas, papéis, chaves ou no meio de qualquer bagunça, e mantenha-as limpas e energizadas.

Como descobrir qual é a sua pedra do ano 2023?

Não existe uma pedra que funcione para todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo. Por isso, sua pedra do ano 2023 é personalizada. Ela está ligada aos temas que vão ser mais importantes na sua vida neste ano.

E como saber o que vai ser importante? Basta você calcular qual será o número do seu Ano Pessoal 2023. Segundo a Numerologia, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, um número específico rege seu ano. Você pode calcular de forma rápida e grátis seu Ano Pessoal aqui no seu Mapa do Ano 2023.

Para Numerologia, 2023 é o Ano Universal 7, resultado da soma 2+0+2+3. Tudo aquilo que o 7 representa ficará em evidência para todos, podemos acrescentar as particulariedades e desafios que se apresentam com o seu ano pessoal.

No geral estaremos lidando com aperfeiçoamento interno e conteúdos do olhar mais profundo de si e da disposição maior para se conhecer trará, e você verá abaixo que a sugestão é a Malaquita. E para dar uma ajudada no ano geral, a azurita com malaquita seria uma ótima dica.

Agora que você já sabe qual é o número do seu ano, veja qual é a pedra do ano 2023 indicada para que você possa aproveitar tudo o que você pode viver no novo ano.

Veja a pedra do ano 2023 para o número do seu Ano Pessoal

Fluorita para o Ano Pessoal 1

Pedra Fluorita Crédito: Shutterstock

Esse é um ano importante para superar insegurança e medo de arriscar e lidar com atividades novas, diferentes e inovadoras deste ciclo. Será necessário sair de sua zona de conforto para conquistar mais independência.

Também é importante trabalhar sua coragem para assumir seu jeito original de ser sem se intimidar com possíveis preconceitos e perspectivas conservadoras.

Por isso, a pedra Fluorita é a mais indicada para mudar de ciclo. Isso porque a Fluorita ajuda você a trabalhar mudanças mentais. Além disso, essa pedra contém elementos que eliminam impurezas, ranço e padrões passados para que a transformação interna seja alcançada.

Ametista para o Ano Pessoal 2

Pedra Ametista Crédito: Shutterstock

Conflitos e divergências podem acontecer com mais frequência nesse ano. Assim, é bem importante desenvolver sua diplomacia e sua capacidade de perceber e entender outros pontos de vista.

Ano 2 é um período que exige paciência de você para não desanimar frente aos atrasos e ao ritmo mais vagaroso na realização de suas metas.

Água-Marinha para Ano Pessoal 3

Colar de água-marinha Crédito: Pixabay

Quem vive um Ano Pessoal 3 precisa de muita autoconfiança e desinibição porque as atividades criativas, sociais e comunicativas ficam em alta. E, além disso, podem demandar mais coragem para se expor, brilhar e se expressar criativamente.

Sodalita para o Ano Pessoal 4

Pedra Sodalita Crédito: Pixabay

Atividades burocráticas, profissionais e familiares podem exigir de você neste ano. Por isso, você vai ter de trabalhar mais seu lado mais prático. E, além disso, também pode pedir de você mais planejamento, responsabilidade e organização.

Durante um Ano Pessoal 4 pode acontecer de você ter de ser muito persistente e precisar de mais disciplina para superar limitações, especialmente na reestruturação de sua saúde. Ou seja, mais cuidado com sua alimentação e com suas atividades físicas.

Malaquita para o Ano Pessoal 5

Jóias com Malaquita Crédito: Pixabay

Esse ano pede que você aproveite oportunidades de expansão, como, por exemplo, cursos, viagens e mudanças profissionais. Ou seja, você vai precisar saber se abrir ao novo e ter atitude ousada para ver amplos horizontes que se apresentam.

Como você possivelmente terá de superar crises e aceitar propostas surpreendentes de progresso a Malaquita pode ser ótima para você.

Essa pedra ajuda na revelação de medos mais profundos sobre mudanças e crescimento, assim auxilia no reconhecimento e utilização dos poderes individuais e trabalha abundância, prosperidade e manifestação dos desejos.

Quartzo Rosa para o Ano Pessoal 6

Quartzo Rosa Crédito: Piaxbay

Ano que promete muitas atividades sociais que envolvem familiares e grupos. E o que é importante trabalhar nessa fase? Aceitar as imperfeições suas e das outras pessoas, compreensão e atuação de forma ainda mais útil para a união das pessoas.

Assim, use o quartzo rosa quando precisar de ajuda para aliviar mágoas. Ela certamente ajudará você a aprender mais sobre amor-próprio e o poder do perdão porque auxilia a dissolver cargas acumuladas que reprimem a capacidade do coração de dar e receber amor.

Azurita para o Ano Pessoal 7

Pedra Azurita Crédito: Shutterstock

É tempo de se investigar e de descobrir o que te causa medo. O que limita você de desenvolver e expressar seus talentos?

Em Anos 7, é importante ter disposição maior para se conhecer, aperfeiçoar suas habilidades técnicas-profissionais e se aprimorar na maneira de expressar seus sentimentos. E a Azurita pode ser sua companheira porque dá suporte para enxergar com o que você está pront@ e deve lidar.

Citrino para o Ano Pessoal 8

Citrino Crédito: Pixabay

Persistência, organização e senso administrativo são muito importantes para realizar sonhos. E em ano 8 está justamente ligado a essa meta. Por isso, 2023 pode demandar de você mais competência, praticidade e ambição.

Então, por se manifestar com firmeza, essa pedra transfere o senso de certeza interior e, desse modo, ajuda você a vibrar em mais confiança e segurança.

Quartzo Fumê para o Ano Pessoal 9

Quartzo Fumê Crédito: Pixabay

Você que vai estar no Ano Pessoal 9 precisará de muito desprendimento e humanitarismo para lidar com conclusões, fins de ciclo e ações assistencialistas.

Ou seja, possivelmente se envolverá em situações em que chegam ao fim e, além do mais, poderá ajudar outras pessoas com muita inspiração e compaixão.