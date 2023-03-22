Lilith: descubra os desejos secretos de cada signo Crédito: Personare

Claro, você conhece seu signo solar, e talvez seu Ascendente e signo lunar. Mas você já ouviu falar da Lilith? Esse ponto misterioso do Mapa Astral revela nosso lado mais obscuro e os desejos secretos de cada signo.

Então, se você quer fazer esse mergulho profundo na sua sexualidade, vem que a gente te conta tudo sobre Lilith e seus desejos mais secretos.

O que Lilith significa?

A Lilith, também conhecida como Lua Negra, é o nome dado ao ponto da Lua que não pode ser visto, que está obscuro. Não se trata de algo físico como os planetas, mas de uma representação simbólica presente no nosso Mapa Astral e que mostra nossos bloqueios, medos e desafios.

Mas o signo da nossa Lilith também mostra nosso lado sensual oculto (ou melhor, que a gente sufoca), nossos desejos secretos e contradições mais profundas da nossa vida afetiva.

Como descobrir sua Lilith

Dependendo de onde você está vendo seu Mapa Astral (ou quem está lendo seu mapa, se você fizer uma leitura profissional), alguns incluem Lilith e outros não. O Personare revela o signo da Lilith no Mapa Sexual.

Agora, abaixo, você pode descobrir quais são seus desejos secretos.

Os desejos secretos de cada signo

Lilith em Áries: os desejos secretos podem envolver aventura, quebrar regras e liderar. Ou seja, é alguém que deseja dominar na hora do sexo.

Lilith em Touro: os desejos secretos podem envolver luxúria, indulgência e muito prazer e toque físico. O limite para a compulsão sexual é tênue.

Lilith em Gêmeos: os desejos secretos envolvem novas experiências e muitas variações na cama. A rotina ou a falta de liberdade podem acabar com seu desejo.

Lilith em Câncer: os desejos secretos podem envolver pessoas mais velhas. E só consegue se soltar quando sente aceitação pelo seu corpo.

Lilith em Leão: os desejos secretos podem envolver brincadeiras eróticas. Somado ao abundante apetite sexual, pode se exceder nessa busca.

Lilith em Virgem: os desejos secretos podem envolver grande necessidade de controle — o que pode dificultar que expresse suas vontades e transpareça frieza.

Lilith em Libra: os desejos secretos, quaisquer que sejam, são difíceis de serem saciados. Busca prazer muito além do que sente no corpo.

Lilith em Escorpião: os desejos secretos, quaisquer que práticas nas quais você ultrapassa os limites na cama. Inovações também não faltam.

Lilith em Capricórnio: os desejos secretos podem envolver pessoas mais jovens. Teme não ser atraente e pode demorar a se soltar na cama.

Lilith em Aquário: os desejos secretos podem envolver romper com as tradições e criar novas formas de se relacionar. Pode ser uma pessoa bem excêntrica na cama.

Lilith em Peixes: os desejos secretos podem escapar da realidade e ir além do mero prazer carnal. Pode se atrair, ainda, por pessoas comprometidas ou inacessíveis emocionalmente.