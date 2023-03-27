Menos de um mês para Mercúrio Retrógrado: veja o que você deve fazer até lá Crédito: Personare

Falta menos de um mês para Mercúrio Retrógrado. O segundo do ano começa dia 21 de abril, às 11h30min, e vai até 15 de maio. Conhecido até de quem nem é tão ligado em Astrologia, esse trânsito pode causar alguns contratempos, por isso, é bom se preparar.

Pensando nisso, astrólogos do Personare dão dicas sobre o que você deveria fazer até a retrogradação começar, assim, pode passar mais tranquilamente pelo período turbulento.

O que saber sobre este Mercúrio Retrógrado?

Astrologicamente, significa que, durante esse período, os temas associados ao planeta podem sofrer intercorrências.

Como Mercúrio trata de comunicação, informação, pensamentos e transportes, pode haver atrasos, confusão, mal-entendidos e problemas de comunicação em diversas áreas da vida, incluindo negócios, tecnologia, viagens e relacionamentos.

A seguir, a gente reúne dicas para lidar com tudo isso. Mas se você quiser ir a fundo e compreender todas as complexidades sobre Mercúrio Retrógrado, leia mais aqui.

O que você deve fazer antes retrogradação

Faça backup e salve tudo que puder: dados, textos e documentos devem ser bem guardados, de preferência em mais de um lugar ou forma, para evitar que coisas importantes sejam perdidas por falha de internet ou equipamentos.

Assinar contratos, acordos ou qualquer coisa que for importante: questões burocráticas e início/fim de coisas importantes devem ser feitas antes da retrogradação, para evitar de dar erro ou retrabalho depois.

Compre ou venda agora o que for importante: não deixe para quando o Mercúrio estiver retrógrado, pois negócios também podem dar errado.

Planeje bem suas viagens agora: não conte com a sorte e planeje muito bem se for viajar durante a retrogradação, sempre prevendo um tempo a mais caso algo no percurso dê errado ou atrase.

Mudança de casa: mudanças já são difíceis com Mercúrio direto, então imagine durante a retrogradação? Então, se puder, antecipe (ou atrase) a mudança para não coincidir com o período.

Tenha conversas difíceis: adiantar conversas ou situações nas quais você precisa cobrar algo de alguém (como, por exemplo, a boa e velha DR) pode resultar em comunicação confusa durante a retrogradação.

Antecipe negociações de valores: todo tipo de combinado ou contrato que envolve valores e condições que precisam de um bom julgamento podem ser afetados pela comunicação pouco clara.

Veja as previsões para a sua vida: cada pessoa vive cada retrogradação de uma forma diferente. Por isso, é importante ver as previsões de Mercúrio Retrógrado na sua vida para entender onde você deve ter mais atenção. A seguir, veja o passo a passo.

Previsões para Mercúrio retrógrado

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Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida neste momento. Procure por Mercúrio na Casa X.