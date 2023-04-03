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5 curiosidades sobre o significado dos sonhos

Prestar atenção nas mensagens que o nosso inconsciente revela durante o sono é bem importante
Personare

Personare

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 09:45

5 curiosidades sobre o significado dos sonhos
5 curiosidades sobre o significado dos sonhos Crédito: Personare
Os sonhos são um fenômeno fascinante, complexo e que intriga as pessoas desde a antiguidade. Podem ser estranhos, assustadores, divertidos ou premonitórios, mas sempre carregam mensagens e símbolos do nosso inconsciente. Neste artigo, exploraremos 5 curiosidades sobre o significado dos sonhos.
Os sonhos falam de nós, para nós. Ou seja, nos mostram coisas que não percebemos conscientemente em nossa vida. Por isso é tão importante dar atenção aos sonhos (leia mais aqui). 
Se você está interessado em entender melhor seus próprios sonhos, uma dica valiosa é manter um diário de sonhos e discuti-los com um psicólogo ou terapeuta.

5 curiosidades sobre o significado dos sonhos

A seguir, selecionamos informações curiosas compartilhadas pelos especialistas em sonhos Thaís Khoury e Yub Miranda.

1. Sonhos são interpretados há MUITO tempo

Ao longo da história, líderes como reis, imperadores e faraós valorizavam a interpretação dos sonhos como prenúncios de eventos futuros em suas vidas ou sociedades. Sacerdotes e feiticeiros eram frequentemente consultados para interpretar esses sonhos, e os imperadores usavam essa interpretação para tomar decisões importantes sobre seus impérios, incluindo decisões de guerra e previsões de resultados futuros.

2. Simbologia dos sonhos NÃO é literal

Provavelmente você já achou que iria ter filho ao sonhar com gravidez ou ouviu que sonhar com cobra é igual a traição. Mas os significados literais que encontramos em manuais ou palpites populares são limitados. Os sonhos têm significados pessoais que falam do momento do sonhador, tendências e mensagens que vêm do inconsciente, mas que partem da vivência de cada pessoa.

3. Sonhos podem refletir nossos medos e desejos

Os sonhos são uma forma de autoconhecimento, pois nos permitem conhecer um pouco mais sobre nós mesmos. Nesse sentido, dar atenção a eles pode nos ajudar a entender nossos medos, desejos e emoções. Com isso, também podemos evitar problemas psíquicos, como insegurança, depressão e ansiedade.

4. Sonhos parecem desconexos, mas não são

Aprendemos desde cedo a prestar mais atenção no que os outros dizem do que no que dizemos a nós mesmos, seja acordados, seja dormindo. Então, se seus sonhos parecem desconexos com a sua realidade, pode ser que você não esteja de fato prestando atenção em si. Por isso, a importância de refletir sobre os sonhos, porque tratam-se de coisas que o inconsciente pede que seja visto, apesar de o foco da consciência ser outro.

5. Sonhos deveriam ser levados para a terapia

Analisar sonhos não é tão simples quanto parece. Anotar e tentar encontrar seus significados sozinho pode não ser suficiente. Um especialista pode ajudar a amplificar os sonhos (ou seja, analisar cada símbolo de acordo com o sonhador) e trazer para a consciência seus recados. Por isso, você pode levar seus sonhos para o seu terapeuta ou consultar um especialista em sonhos.
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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