Entenda o significado do número 3 tatuado por Anitta

Anitta tatuou o número 3 no braço, em Amsterdã Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta trintou em grande estilo, com várias festas, viagem e uma nova tatuagem. A Poderosa tatuou no braço o Número 3 enquanto comemorava o aniversário em Amsterdã, na Holanda. Você sabe o significado da tattoo?

A própria Anitta não divulgou sua intenção com a nova tatuagem. Alguns seguidores da cantora apontaram a recorrência do 3 na vida dela este ano: no dia do aniversário (30), do mês (3, março), do ano (1993), e ainda está fazendo 30 anos no ano de 2023.

Por isso, a gente recorreu à Numerologia, que, afinal, é o estudo dos símbolos que cada número representa, para entender o significado da nova tatuagem de Anitta.

Significado do número 3

A força do Número 3 está em oferecer beleza ou leveza a situações difíceis ou temidas. Além disso, a criatividade e o gosto pela leitura são atributos do Número 3.

Anitta está vivendo o Ano Pessoal 4

Em Ano Pessoal 4, é ótimo para reestruturar a rotina e os cuidados com o corpo, além de se comprometer com responsabilidades familiares e profissionais.

As previsões anuais ainda indicam que a catora deve passar por mudanças, progresso e novidades em termos de tratamento no 2º e 3º trimestres.