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Numerologia

Veja previsões para Anitta, Juliette, IZA e outros artistas em 2023

Roberto Carlos, Pabllo Vittar e Luísa Sonza também estão na lista de artistas selecionados. Será que terão mais oportunidades ou desafios?
Personare

Personare

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 07:00

Veja previsões para Anitta, Juliette, IZA e outros artistas em 2023
Veja previsões para Anitta, Juliette, IZA e outros artistas em 2023 Crédito: Personare
Como será o ano de 2023 de todo mundo você já sabe (ou pode relembrar aqui). Mas como será que vai ser o ano dos artistas em 2023? A Numerologia é uma das melhores ferramentas para a gente descobrir.
A partir da data de nascimento, calculamos o Ano Pessoal de Anitta, Juliette, IZA, Roberto Carlos e outros músicos para entender as oportunidades e os desafios que eles podem viver.
O Ano Pessoal nada mais é do que o número que rege o ano de uma pessoa de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A análise numerológica desse número é que permite indicar quais áreas da vida devem ser favorecidas no novo ano, além das melhores e piores períodos para cada pessoa.
Se você quiser saber as previsões para a sua vida, calcule aqui o seu Ano Pessoal 2023, no Mapa do Ano, e veja as tendências e dicas da Numerologia. A seguir, a gente conta as previsões para os artistas em 2023.

Previsões para os artistas em 2023

Anitta – Ano Pessoal 4

Anitta venceu na categoria Melhor Artista Feminina Latina
Anitta Crédito:  Reuters / Reuters Cultura
2023 será importante que Anitta administre bem o seu tempo para cuidar melhor de sua saúde. Em Ano Pessoal 4, é ótimo para reestruturar o seu corpo. Mudanças, progresso e novidades em termos de tratamento poderão ocorrer no 2º e 3º trimestres. E pode representar um ano de um relacionamento afetivo sério, ein?

Pabllo Vittar – Ano Pessoal 1

Pabllo Vittar se apresenta com Anitta
Pabllo Vittar  Crédito: Greg Salibian/Folhapress
2023 deve ser um ano bastante criativo e com potencial para se envolver em experiências novas e projetos diferentes. Ano Pessoal 1 é ótimo para assumir um novo estilo ou forma de trabalhar. Porém, conflitos com figuras de autoridade, especialmente do sexo masculino, poderão demandar uma postura mais assertiva.

Juliette – Ano Pessoal 4

Juliette diz que Sabrina Sato recomendou o ex, João Vicente
Juliette Crédito: GNT
2023 deve ser um ano de maiores responsabilidades familiares, profissionais ou mesmo para cuidar melhor da alimentação, do seu corpo e de sua saúde. O Ano 4 de Juliette pode ser excelente para se envolver afetivamente numa relação com mais comprometimento e com perspectivas de longo prazo.

Ivete Sangalo – Ano Pessoal 3

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Reprodução @tvglobo
2023 é um ano muito apropriado para fazer shows, compor, gravar músicas. O poder comunicativo e expressivo do 3 também pode ser vivenciado ao comandar um programa de TV ou simplesmente de participar mais das redes sociais. É preciso ter um cuidado especial com mal-entendidos e até mesmo risco de rompimento de contrato ou de parceria no 2º trimestre.

Thiaguinho – Ano Pessoal 3

Thiaguinho traz Tardezinha para a Praça do Papa, em Vitória, no dia 8 de abril
Thiaguinho Crédito: Felipe Lima/Divulgação
Deve ser um ano fértil para Thiaguinho, tanto no sentido literal (filhos) quanto criativo. Ano Pessoal 3 é ótimo para se expor bastante nos palcos, fazer turnê, tocar mais nas rádios, participar mais de programas de TV, enfim, se expressar com mais intensidade. O amor também está em evidência e pode – se superar alguma divergência no 2º trimestre – ter um novo nível de envolvimento afetivo com a pessoa parceira.

Luísa Sonza – Ano Pessoal 5

Luisa Sonza se apresenta no palco Sunset do Rock in Rio 2022
Luisa Sonza Crédito: Cristiane Mota /Fotoarena/Folhapress
Este pode ser um ano em que Luísa estará mais rebelde, contestadora e radical em suas colocações nas redes sociais e em seu comportamento. Ano Pessoal 5 também pode representar mudança de residência, de cidade ou mesmo viajar com mais frequência, inclusive fazendo trabalhos no exterior. A cantora deve desejar novas experiências e fazer renovações em 2023.

IZA – Ano Pessoal 1

A cantora Iza
A cantora Iza Crédito: Instagram/@iza
Um ano de muitos projetos e novos desafios para IZA. Abrir frentes em campos e atividades talvez ainda não experimentados ou atuar nos já traçados de uma forma diferente, inovadora, revolucionária, é o que indica o Ano 1. Valerá a pena aproveitar este ano semente para desenvolver novos hábitos que repercutirão pelos próximos nove anos!

Roberto Carlos – Ano Pessoal 3

Roberto Carlos no especial de fim de ano da TV Globo de 2021
Roberto Carlos no especial de fim de ano da TV Globo de 2021 Crédito: Fabio Rocha / Globo
O Rei poderá ter uma participação maior na TV, fazer mais shows ou simplesmente sua música alcançar mais pessoas por meio das redes sociais ou outros meios de comunicação. Porém, em Ano Pessoal 3, há também mais desejo de descansar, curtir e desfrutar a vida com mais intensidade.
Yub Miranda: Numerólogo, astrólogo e taró[email protected]

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