Quais famosos se separaram em 2022? Veja a lista

Wanessa e Marcus Buaiz, Gisele Bündchen e Tom Brady e Jojo Toddynho e Lucas foram alguns dos casais que terminaram Crédito: Instagram

E não é só o ano que está no fim! Em 2022 diversos casais famosos, terminaram o relacionamento. Destaque para o mês de outubro, que contou com, pelo menos, nove rompimentos. Para recapitular todos os términos marcantes, HZ reuniu uma lista com mais de 20 casais que se separaram ao longo do ano.

1 - Lisa Bonet e Jason Momoa

O ator Jason Momoa e sua ex-mulher, a atriz Lisa Bonet, anunciaram a separação nesta quinta (13) Crédito: Shutterstock

Após 16 anos de casamento, Lisa Bonet e Jason Momoa protagonizaram um dos primeiros términos do ano. Juntos desde 2005, os pais de Lola e Nakoa se separaram no início de janeiro. Em suas redes, o ator afirmou que "o amor entre nós continua, evoluindo da maneira que deseja ser conhecido e vivido". Além de Lola e Nakoa, Bonet também é mãe da atriz Zöe Kravitz, fruto de seu casamento com o músico Lenny Kravitz.

2 - Yasmin Brunet e Gabriel Medina

A modelo Yasmin Brunet e o surfista Gabriel Medina - Crédito: Instagram/@asminbrunet

3 - Isis Valverde e André Resende

André Resende e Isis Valverde Crédito: Reprodução @isisvalverde

4 - Gabi Martins e Tierry

Gabi Martins e Tierry terminaram em fevereiro de 2022 Crédito: Instagram

Depois de algumas polêmicas envolvendo o início do casal, os cantores anunciaram o término em fevereiro. Gabi confirmou o termino após ser questionada se estava solteira. Vale lembrar que os dois estavam juntos desde 2020.

5 - Kevinho e Gabriela Versiane

MC Kevinho e Gabriela Versiane Crédito: Instagram

O relacionamento de mais ou menos dois anos acabou em fevereiro. Em publicação em suas redes sociais, Kevinho afirmou que "viveu momentos incríveis" ao lado da jovem, que completou, dizendo que a história dos dois "foi muito linda".

6 - Sammy e Pyong Lee

Pyong e Sammy Crédito: Instagram | @PyongLee

Mesmo após a reconciliação em 2021, o casal terminou de vez em fevereiro. A influenciadora disse que o ex "foi importante para a sua evolução" e o hipnotista compartilhou um post dizendo que "viveu momentos maravilhosos nos últimos anos" e que seu amor por Sammy "será eterno".

7 - Lucas Lucco e Lorena Carvalho

Lucas Lucco e a esposa, Lorena, anunciam gravidez Crédito: Instagram/@lucaslucco

Juntos desde 2013, Lucas e Lorena anunciaram a separação em março. O cantor afirmou que a ex o "apoiou nos momentos mais felizes e também nos mais difíceis". Os dois são pais de um menino.

8 - Bianca Andrade (Boca Rosa) e Fred

Bianca Andrade (Boca Rosa) e Fred começaram a namorar em setembro de 2020 Crédito: Instagram/bianca

9 - Karina Bacchi e Amaury Nunes

Karina Bacchi e Amaury Nunes estavam juntos desde 2018 Crédito: Instagram/@karinabacchi

Foram quatro anos de união que terminou em maio. Segundo o colunista Leo Dias, o fanatismo religioso da modelo teria causado desavenças e levado o casal ao divórcio. Na ocasião, a apresentadora disse que não ia "compactuar com as mentiras que estavam sendo expostas" e nem "difamar a outra pessoa", em referência ao seu ex. Os dois ainda brigam na Justiça sobre a guarda compartilhada do pequeno Enrico Bacchi.

10 - Wanessa Camargo e Marcus Buaiz

Marcus Buaiz e Wanessa Camargo Crédito: Instagram/@marcusbuaiz

11 - Shakira e Gerard Piqué

Shakira e Gerard Piqué Crédito: Reprodução @3gerardpique

12 - Humberto Carrão e Chandelly Braz

Humberto Carrão e Chandelly Braz Crédito: Instagram

Juntos desde 2012, os atores Humberto Carrão e Chandelly Braz anunciaram o fim do casamento no início de agosto. Após o término, Carrão falou sobre como a repercussão do término "foi machista" e "pouco cuidadosa com o casal, principalmente com a mulher". “Foi machista. Essa exaltação do solteiro… A coisa não é dividida da mesma forma para os dois lados. Achei que foi pouco cuidadoso com o casal, principalmente, com a mulher”, afirmou ele ao O Globo.

13 - Rodrigo Sant'Anna e Junio Figueiredo

Rodrigo Sant'Anna e Junio Figueiredo Crédito: Instagram

Os dois anunciaram o término em suas redes sociais após 4 anos de união. O humorista disse que viveu anos "muito felizes" ao lado do ex-parceiro e que eles "continuavam amigos e trabalhando juntos, se amando e respeitando". "Hoje pela manhã saíram algumas matérias publicando algumas informações... E como cada uma cria sua própria história, queria dividir com vocês que eu e @jrfigueiredo7 não seguimos mais casados. Foram quatro anos muito felizes e seguimos amigos, trabalhando juntos, nos amando e respeitando como foi até aqui, afinal construímos uma família linda. Obrigado a todos as mensagens de carinho", escreveu o ator numa publicação em setembro.

14 - Gisele Bündchen e Tom Brady

Gisele Bündchen e Tom Brady comemoram 13º aniversário de casamento Crédito: Reuters/Folhapress

15 - Jojo Todynho e Lucas Souza

Jojo Todynho e Lucas Souza se casaram em janeiro deste ano Crédito: Reprodução/Instagram

16 - Iza e Sérgio Santos

Iza anuncia o fim do casamento com Sérgio Santos Crédito: Reprodução/Instagram/@sergiosantos

Com quase 4 anos de união, a cantora Iza e o produtor Sérgio Santos anunciaram a separação em outubro. Ambos afirmaram em suas redes sociais que este foi o fim de um ciclo incrível. “Eu não tenho muito o que falar sobre principalmente em respeito ao Sérgio que é um homem incrível, que eu admiro muito e é por isso que eu tento não falar muito sobre isso, porque não é só sobre a minha vida, é sobre a vida de outras pessoas”, disse a cantora ao "Quem Pode, Pod".

17 - Lexa e MC Guimê

MC Guimê e Lexa anunciam a separação Crédito: Instagram/@mcguime

18 - Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia tiveram o apartamento invadido em maio Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof

Com quase 13 anos de união, os influenciadores anunciaram em suas redes o fim do relacionamento. Em outubro, Carlinhos declarou que o amor se transformou em uma irmandade: "Nosso amor se transformou em irmandade e peço a compreensão de vocês nessa nossa fase. Nosso desejo é que as pessoas que gostam de nós e toda a mídia não criem especulações, nosso casamento termina com muito carinho e cumplicidade”. Pouco tempo depois, o influenciador se arrependeu da atitude e tenta um retorno com o ex. Nas redes sociais, ambos dizem que ainda se amam, mas não voltaram.

19 - Cláudia Abreu e João Henrique Fonseca

Claudia Abreu e José Henrique Fonseca seguem sócios em produtora Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz e o cineasta se separaram após 25 anos de casamento. A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pela Folha de S.Paulo. Ao longo da união, Claudia e José Henrique tiveram quatro filhos: Maria, Felipa, José Joaquim e Pedro Henrique. Os dois permanecem sócios na produtora Zola Filmes.

20 - Arthur Aguiar e Maíra Cardi

Arthur Aguiar com a esposa Maíra Cardi Crédito: Instagram/@arthuraguiar

Entre idas e vindas, traições e polêmicas, Maíra Cardi anunciou em outubro que sua relação com Arthur Aguiar tinha chegado ao fim. Em publicação no Instagram, a influenciadora disse: "Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos". Em novembro, um flagra da empresária com o ator fez os fãs pensarem numa reconciliação, mas era alarme falso. Segundo Maíra, os dois estavam fazendo um curso de casais comprado antes da separação. "Decidi fazer, independente se estou casada ou separada. Se estou casada, se vou casar algum dia, o casamento, a base familiar é muito importante para minha vida, para os meus princípios", explicou.

21 - Helena Fernandes e José Alvarenga

Helena Fernandes e o diretor José Alvarenga ao lado da família Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de 22 anos juntos, a atriz e o diretor se separaram de forma amigável sem abalar a amizade entre os dois. O ex-casal tem dois filhos Antônio, de 20, e Lucas, de 18. A atriz ainda é mãe de Yan, de 34, com o fotógrafo André Telles.

22 - Priscila Pires e João Reis

Priscila Pires anuncia fim do casamento com o personal trainer João Reis Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-BBB e o personal trainer terminaram o casamento de quatro anos. O anúncio foi feito no dia 10 de outubro pelo Instagram. "Eu e João não somos mais um casal. Nosso casamento chegou ao fim!", postou Priscila.

23 - Rafael Cardoso e Mariana Bridi