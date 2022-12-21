Quais famosos se separaram em 2022? Veja a lista

E não é só o ano que está no fim! Em 2022 diversos casais famosos, terminaram o relacionamento. Destaque para o mês de outubro, que contou com, pelo menos, nove rompimentos. Para recapitular todos os términos marcantes, HZ reuniu uma lista com mais de 20 casais que se separaram ao longo do ano.
1 - Lisa Bonet e Jason Momoa
Após 16 anos de casamento, Lisa Bonet e Jason Momoa protagonizaram um dos primeiros términos do ano. Juntos desde 2005, os pais de Lola e Nakoa se separaram no início de janeiro. Em suas redes, o ator afirmou que "o amor entre nós continua, evoluindo da maneira que deseja ser conhecido e vivido". Além de Lola e Nakoa, Bonet também é mãe da atriz Zöe Kravitz, fruto de seu casamento com o músico Lenny Kravitz.
2 - Yasmin Brunet e Gabriel Medina
Os dois se casaram no final de 2020, após menos de 1 ano de namoro. O término foi anunciado pela assessoria do surfista em janeiro. Após a separação, ocorreram várias 'tretas' envolvendo a família de Medina e a modelo.
3 - Isis Valverde e André Resende
Os dois estavam casados desde 2018 e são pais do pequeno Rael. O rompimento foi anunciado em fevereiro pela assessoria da atriz que pediu " respeito da mídia em relação aos limites que separam a vida pública e privada."
4 - Gabi Martins e Tierry
Depois de algumas polêmicas envolvendo o início do casal, os cantores anunciaram o término em fevereiro. Gabi confirmou o termino após ser questionada se estava solteira. Vale lembrar que os dois estavam juntos desde 2020.
5 - Kevinho e Gabriela Versiane
O relacionamento de mais ou menos dois anos acabou em fevereiro. Em publicação em suas redes sociais, Kevinho afirmou que "viveu momentos incríveis" ao lado da jovem, que completou, dizendo que a história dos dois "foi muito linda".
6 - Sammy e Pyong Lee
Mesmo após a reconciliação em 2021, o casal terminou de vez em fevereiro. A influenciadora disse que o ex "foi importante para a sua evolução" e o hipnotista compartilhou um post dizendo que "viveu momentos maravilhosos nos últimos anos" e que seu amor por Sammy "será eterno".
7 - Lucas Lucco e Lorena Carvalho
Juntos desde 2013, Lucas e Lorena anunciaram a separação em março. O cantor afirmou que a ex o "apoiou nos momentos mais felizes e também nos mais difíceis". Os dois são pais de um menino.
8 - Bianca Andrade (Boca Rosa) e Fred
A empresária Bianca Andrade e o apresentador Bruno Carneiro, o Fred do canal Desimpedidos no YouTube anunciaram o término em abril. O casal teve uma longa história. Após três anos de flertes, amizades e ficadas, eles assumiram o amor em setembro de 2020. Ambos negaram qualquer possibilidade de traição como pivô do término. Do relacionamento, veio o pequeno Cris.
9 - Karina Bacchi e Amaury Nunes
Foram quatro anos de união que terminou em maio. Segundo o colunista Leo Dias, o fanatismo religioso da modelo teria causado desavenças e levado o casal ao divórcio. Na ocasião, a apresentadora disse que não ia "compactuar com as mentiras que estavam sendo expostas" e nem "difamar a outra pessoa", em referência ao seu ex. Os dois ainda brigam na Justiça sobre a guarda compartilhada do pequeno Enrico Bacchi.
10 - Wanessa Camargo e Marcus Buaiz
A cantora e o empresário capixaba anunciaram o fim de seu casamento através das redes sociais de Wanessa no mês de maio. O comunicado informava que o término foi feito de maneira amigável. Os dois foram casados por 17 anos e tem dois filhos, José Marcus e João Francisco. Meses após o divórcio, a cantora reatou seu relacionamento com Dado Dolabella.
11 - Shakira e Gerard Piqué
Após 12 anos juntos, a cantora colombiana e o jogador de futebol anunciaram o fim de seu relacionamento. O motivo do término não foi revelado, eles apenas emitiram um comunicado informando a separação e pedindo 'respeito à privacidade'. O ex-casal tem dois filhos Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.
12 - Humberto Carrão e Chandelly Braz
Juntos desde 2012, os atores Humberto Carrão e Chandelly Braz anunciaram o fim do casamento no início de agosto. Após o término, Carrão falou sobre como a repercussão do término "foi machista" e "pouco cuidadosa com o casal, principalmente com a mulher". “Foi machista. Essa exaltação do solteiro… A coisa não é dividida da mesma forma para os dois lados. Achei que foi pouco cuidadoso com o casal, principalmente, com a mulher”, afirmou ele ao O Globo.
13 - Rodrigo Sant'Anna e Junio Figueiredo
Os dois anunciaram o término em suas redes sociais após 4 anos de união. O humorista disse que viveu anos "muito felizes" ao lado do ex-parceiro e que eles "continuavam amigos e trabalhando juntos, se amando e respeitando". "Hoje pela manhã saíram algumas matérias publicando algumas informações... E como cada uma cria sua própria história, queria dividir com vocês que eu e @jrfigueiredo7 não seguimos mais casados. Foram quatro anos muito felizes e seguimos amigos, trabalhando juntos, nos amando e respeitando como foi até aqui, afinal construímos uma família linda. Obrigado a todos as mensagens de carinho", escreveu o ator numa publicação em setembro.
14 - Gisele Bündchen e Tom Brady
A modelo brasileira e o jogador de futebol americano, anunciaram a separação em outubro depois de 13 anos casados. O divórcio já era especulado há alguns meses, após o atleta desistir de sua aposentadoria da Liga de Futebol Americano (NFL). O ex-casal já assinou os papéis do divorcio dividindo a guarda dos filhos e uma fortuna avaliada em mais de R$ 3 bilhões.
15 - Jojo Todynho e Lucas Souza
Com menos de um ano juntos, Jojo e Lucas tiveram um fim cheio de polêmicas. Lucas anunciou uma possível separação em outubro, através de suas redes sociais, porém logo foi desmentido pela cantora que afirmou ainda estar casada. A reconciliação não durou muito e em novembro colocaram o que seria um ponto final na história. Afinal no último dia 10, a cantora teria entrado com medida protetiva contra o ex após ser agredida verbalmente durante uma tentativa de reconciliação do militar.
16 - Iza e Sérgio Santos
Com quase 4 anos de união, a cantora Iza e o produtor Sérgio Santos anunciaram a separação em outubro. Ambos afirmaram em suas redes sociais que este foi o fim de um ciclo incrível. “Eu não tenho muito o que falar sobre principalmente em respeito ao Sérgio que é um homem incrível, que eu admiro muito e é por isso que eu tento não falar muito sobre isso, porque não é só sobre a minha vida, é sobre a vida de outras pessoas”, disse a cantora ao "Quem Pode, Pod".
17 - Lexa e MC Guimê
O casal queridinho do funk, anunciou o termino em outubro após 7 anos de união. Nas redes sociais, ambos afirmaram que o término foi amigável e que existe muito amor e respeito entre eles. O ex-casal trocou diversos elogios e pediu que os fãs respeitem sua escolha.
18 - Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Com quase 13 anos de união, os influenciadores anunciaram em suas redes o fim do relacionamento. Em outubro, Carlinhos declarou que o amor se transformou em uma irmandade: "Nosso amor se transformou em irmandade e peço a compreensão de vocês nessa nossa fase. Nosso desejo é que as pessoas que gostam de nós e toda a mídia não criem especulações, nosso casamento termina com muito carinho e cumplicidade”. Pouco tempo depois, o influenciador se arrependeu da atitude e tenta um retorno com o ex. Nas redes sociais, ambos dizem que ainda se amam, mas não voltaram.
19 - Cláudia Abreu e João Henrique Fonseca
A atriz e o cineasta se separaram após 25 anos de casamento. A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pela Folha de S.Paulo. Ao longo da união, Claudia e José Henrique tiveram quatro filhos: Maria, Felipa, José Joaquim e Pedro Henrique. Os dois permanecem sócios na produtora Zola Filmes.
20 - Arthur Aguiar e Maíra Cardi
Entre idas e vindas, traições e polêmicas, Maíra Cardi anunciou em outubro que sua relação com Arthur Aguiar tinha chegado ao fim. Em publicação no Instagram, a influenciadora disse: "Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos". Em novembro, um flagra da empresária com o ator fez os fãs pensarem numa reconciliação, mas era alarme falso. Segundo Maíra, os dois estavam fazendo um curso de casais comprado antes da separação. "Decidi fazer, independente se estou casada ou separada. Se estou casada, se vou casar algum dia, o casamento, a base familiar é muito importante para minha vida, para os meus princípios", explicou.
21 - Helena Fernandes e José Alvarenga
Depois de 22 anos juntos, a atriz e o diretor se separaram de forma amigável sem abalar a amizade entre os dois. O ex-casal tem dois filhos Antônio, de 20, e Lucas, de 18. A atriz ainda é mãe de Yan, de 34, com o fotógrafo André Telles.
22 - Priscila Pires e João Reis
A ex-BBB e o personal trainer terminaram o casamento de quatro anos. O anúncio foi feito no dia 10 de outubro pelo Instagram. "Eu e João não somos mais um casal. Nosso casamento chegou ao fim!", postou Priscila.
23 - Rafael Cardoso e Mariana Bridi
O ator e a influenciadora anunciaram o fim de seu casamento após 15 anos de união. Os dois são pais de Aurora, com 7 anos, e Valentim, 4. A influenciadora pediu a "compreensão de todas as pessoas para preservar este momento tão delicado".