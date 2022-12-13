Filha de Arlindo Cruz posa de lingerie em sua festa de 20 anos: ‘Estou de parabéns’

Flora Cruz posou de lingerie para comemorar os 20 anos Crédito: Instagram/@floracruzoficial

Flora Cruz, filha mais nova do sambista Arlindo Cruz, decidiu apostar em um look ousado para comemorar a chegada dos seus 20 anos. A empresária e influenciadora fez uma festa com direito a muito samba, nesta segunda-feira (12), no Rio de Janeiro.

"No convite estava escrito: 'venha como você dorme'. E eu não tenho culpa se eu durmo assim", escreveu Flora nas redes sociais. Inclusive, a jovem ainda fez um auto elogio: "Não é porque é meu aniversário, não, mas eu estou de parabéns".

A filha de Arlindo Cruz demonstrou estar bem com o próprio corpo após sofrer ataques gordofóbicos em agosto deste ano. Flora chegou a dizer na época que pensou em tirar o Instagram do ar e “sumir”.