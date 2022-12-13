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Filha de Arlindo Cruz posa de lingerie em sua festa de 20 anos: ‘Estou de parabéns’

Flora Cruz esbanjou autoestima e sensualidade. "No convite estava escrito: 'venha como você dorme'", disse ela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 13:26

Flora Cruz posou de lingerie para comemorar os 20 anos
Flora Cruz posou de lingerie para comemorar os 20 anos Crédito: Instagram/@floracruzoficial
Flora Cruz, filha mais nova do sambista Arlindo Cruz, decidiu apostar em um look ousado para comemorar a chegada dos seus 20 anos. A empresária e influenciadora fez uma festa com direito a muito samba, nesta segunda-feira (12), no Rio de Janeiro.
"No convite estava escrito: 'venha como você dorme'. E eu não tenho culpa se eu durmo assim", escreveu Flora nas redes sociais. Inclusive, a jovem ainda fez um auto elogio: "Não é porque é meu aniversário, não, mas eu estou de parabéns".
A filha de Arlindo Cruz demonstrou estar bem com o próprio corpo após sofrer ataques gordofóbicos em agosto deste ano. Flora chegou a dizer na época que pensou em tirar o Instagram do ar e “sumir”.
"Sofri muito, chorei, foi bem doído. Pensei em tirar o meu Instagram do ar e sumir. Sempre fui gorda. Na minha infância, eu passei por muito preconceito, não só por ser gorda, mas racial também. Na minha escola, eu era a mais negra e mais gorda. Eu lembro que não entrei na carteira da escola, tinha que usar uniforme de adulto. Eu sempre era a excluída", contou Flora.

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