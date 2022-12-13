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Aline Wirley emociona fãs com discurso em show do Rouge: 'Não somos perfeitas'

Cantora agradeceu o carinho do público em apresentação que celebra 20 anos de carreira do grupo; fãs notaram desconforto entre integrantes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 09:20

Aline Wirley agradeceu o carinho dos fãs ao falar sobre a sua gratidão em fazer parte do Rouge
Aline Wirley agradeceu o carinho dos fãs ao falar sobre a sua gratidão em fazer parte do Rouge Crédito: Instagram/@oficialrouge
Aline Wirley emocionou os fãs durante discurso no show de 20 anos de carreira do Rouge. A cantora se apresentou com as outras integrantes, Luciana Andrade, Lissah Martins, Fantine Thó e Karin Hills no sábado, 10, no Rio de Janeiro.
Em meio a boatos de brigas nos bastidores, a artista agradeceu o carinho dos fãs ao falar sobre a sua gratidão em fazer parte do Rouge - o grupo fez sucesso, principalmente, no início dos anos 2000.
"Nada que a gente fale aqui hoje, em cima desse palco, traduz o que é ser Rouge. Eu, Aline, aqui em cima desse palco, honro a vida de cada um de vocês e honro a vida de cada uma dessas mulheres que me acompanham na vida, e que juntas, fizemos história. Eu sou muito, muito, muito grata! Nós não somos perfeitas. A gente erra, a gente acerta, mas a gente está aqui honrando o dom e o talento que nos foi dado, com muito amor para vocês. Juntas, unidas, com todo nosso coração e todo nosso amor. Muito obrigada por fazerem isso se tornar realidade!"
Rouge cantou, em seguida, a sua balada Um Anjo Veio Me Falar. Apesar de elogiarem a apresentação, os fãs das artistas revelaram que elas pareciam desconfortáveis no palco.
"O show foi lindo, mas o desconforto era notável. Luciana estava muito acuada, isolada. Provavelmente, foi o último show do Rouge mesmo", disse um seguidor.
Outros usuários da web relembraram das críticas de Fantine à Luciana durante participação no podcast Cortes de Vênus. Na ocasião, ela disse que a artista dificultava a relação entre as integrantes do grupo.
O Estadão tentou contato com a assessoria do Rouge para saber se há algum posicionamento sobre as críticas e se elas devem fazer outras apresentações, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto para manifestação.
Relembre a polêmica entre Fantine e Luciana:

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