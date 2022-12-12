Karol Conká e Lucas Penteado fazem as pazes e cantam juntos

Lucas Penteado publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que ele aparece ao lado de Karol Conká Crédito: Reprodução/ Instagram @lucaskokapenteado

Karol Conká e Lucas Penteado cantaram juntos neste domingo (11), na festa Batekoo, em São Paulo. Penteado publicou em seu perfil no Instagram um vídeo em que aparecia ao lado de Karol no palco e também nos bastidores do evento. Outra gravação dos dois juntos foi compartilhada por internautas nas redes sociais.

Os cantores brigaram quando participaram do "Big Brother Brasil 21". À época, Karol foi acusada de fazer pressão psicológica em Lucas. A rivalidade lhe custou a permanência no jogo e ela foi eliminada com recorde de reprovação - saiu com 99,17% dos votos

Simplesmente a mamacita @Karolconka com Lucas Penteado cantando no palco. Tudo têm jeito nessa vida, e nós pretos precisamos sempre estar unidos. ❤️✊?? pic.twitter.com/QcW1U0PAaz — ????? ????? (@jairomalta) December 11, 2022