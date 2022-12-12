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Karol Conká e Lucas Penteado fazem as pazes e cantam juntos

Artistas protagonizaram uma das maiores rivalidades no "Big Brother Brasil"; neste final de semana, participaram da festa Batekoo, em São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 17:48

Lucas Penteado publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que ele aparece ao lado de Karol Conká
Lucas Penteado publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que ele aparece ao lado de Karol Conká Crédito: Reprodução/ Instagram @lucaskokapenteado
Karol Conká e Lucas Penteado cantaram juntos neste domingo (11), na festa Batekoo, em São Paulo. Penteado publicou em seu perfil no Instagram um vídeo em que aparecia ao lado de Karol no palco e também nos bastidores do evento. Outra gravação dos dois juntos foi compartilhada por internautas nas redes sociais.
Os cantores brigaram quando participaram do "Big Brother Brasil 21". À época, Karol foi acusada de fazer pressão psicológica em Lucas. A rivalidade lhe custou a permanência no jogo e ela foi eliminada com recorde de reprovação - saiu com 99,17% dos votos
Karol convidou o ex-colega de confinamento para subir ao palco e cantar "Tombei" junto com ela. Essa foi a primeira vez que eles se encontraram desde o episódio do "BBB" em que todo elenco se reuniu para relembrar os melhores momentos do jogo. Nesse dia, porém, eles não conversaram.

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