Famosos

Thiago Rodrigues é assaltado e espancado no Rio de Janeiro

Caso aconteceu no sábado (10) e ele só foi encontrado desacordado no domingo (11), na Gávea, Zona Sul do Rio
Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 09:17

Thiago Rodrigues é assaltado e espancado no Rio Crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução/Instagram
Thiago Rodrigues, de 42 anos, foi assaltado e espancado na noite de sábado (10), no Baixo Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do O Globo.
De acordo com a publicação, o ator foi cercado por cinco homens que queriam assaltá-lo quando saía de um bar. Ao tentar fugir, ele foi agredido pelos bandidos.
Thiago foi encontrado desacordado apenas no domingo (11) por uma vendedora da feira de antiguidades na Praça Santos Dumont. O ator foi encaminhado e atendido no Hospital Municipal Miguel Couto.
A direção do hospital disse por nota enviada ao Splash (Uol) que Thiago deu entrada na unidade na manhã de domingo (11). Ele fez exames, passou por procedimento de sutura do ferimento e foi liberado.
"O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea) e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime", diz a nota da Polícia Civil a que o G1 teve acesso.
Segundo o Uol, após o fim do contrato com a Globo, Thiago está morando em Portugal. No país europeu, ele segue trabalhando numa novela e abriu um bar.

