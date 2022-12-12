Pedro Paulo Rangel: ator segue internado com problemas pulmonares

O ator Pedro Paulo Rangel Crédito: Foto: Divulgação/Lucio Luna

Pedro Paulo Rangel, 74, segue internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Segundo informações da assessoria da instituição, o ator deu entrada no hospital no último dia 30 de outubro, e foi para o CTI [Centro de Tratamento Intensivo] no dia 6 de novembro.

Em 14 de novembro, ele chegou a publicar em uma rede social que havia saído do CTI, mas ainda não tinha previsão de alta. Segundo informações da colunista Patrícia Kogut publicadas neste domingo, 11, Rangel foi intubado por recomendação médica, para que os remédios que está tomando fizessem efeito adequadamente.

No último mês de maio, o ator abordou sua condição de saúde: "Tenho uma doença crônica, DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), causada pelo cigarro. Isso absolutamente não me impede de trabalhar. Eu tomo remédios, tenho uma rotina. Faço fisioterapia. Eu só não posso andar muitos metros, não consigo, me dá falta de ar. Mas no palco eu ando perfeitamente".