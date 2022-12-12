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Saúde

Pedro Paulo Rangel: ator segue internado com problemas pulmonares

Artista está na Casa de Saúde São José, hospital no Rio de Janeiro, desde 30 de outubro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 08:45

O ator Pedro Paulo Rangel
O ator Pedro Paulo Rangel Crédito: Foto: Divulgação/Lucio Luna
Pedro Paulo Rangel, 74, segue internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Segundo informações da assessoria da instituição, o ator deu entrada no hospital no último dia 30 de outubro, e foi para o CTI [Centro de Tratamento Intensivo] no dia 6 de novembro.
Em 14 de novembro, ele chegou a publicar em uma rede social que havia saído do CTI, mas ainda não tinha previsão de alta. Segundo informações da colunista Patrícia Kogut publicadas neste domingo, 11, Rangel foi intubado por recomendação médica, para que os remédios que está tomando fizessem efeito adequadamente.
No último mês de maio, o ator abordou sua condição de saúde: "Tenho uma doença crônica, DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), causada pelo cigarro. Isso absolutamente não me impede de trabalhar. Eu tomo remédios, tenho uma rotina. Faço fisioterapia. Eu só não posso andar muitos metros, não consigo, me dá falta de ar. Mas no palco eu ando perfeitamente".
Em entrevista ao O Globo em 2005, Pedro Paulo Rangel chegou a comentar que um de seus grandes arrependimentos na vida foi a primeira tragada que deu em um cigarro Capri, ainda na década de 1960.

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