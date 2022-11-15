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Fora do CTI

Internado, Pedro Paulo Rangel atualiza estado de saúde: "Sem previsão de alta"

O ator foi diagnosticado há duas décadas com DPOC. Há 10 dias, ele anunciou que precisaria cancelar a peça O Ator e o Lobo, que estava em cartaz no Rio de Janeiro, por motivos de saúde.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 09:41

Pedro Paulo Rangel está internado
Pedro Paulo Rangel está internado Crédito: Reprodução @pprangel_oator_e_o_lobo
O ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, publicou uma foto no leito de hospital com uma sonda no nariz. Internado com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, o artista atualizou o estado de saúde a amigos e seguidores.
“Fora do CTI, mas ainda sem previsão de alta”, escreveu o ator no Instagram, recebendo mensagens de apoio de colegas de profissão e admiradores. O ator Eduardo Moscovis escreveu: "Pepê , tão querido , muitas vibrações positivas pra você!". Já Letícia Sabatella disse: "Melhoras Mestre!".
Para tratar da saúde, Pedro Paulo cancelou a temporada da peça "O Ator e o Lobo", que estava em cartaz em Ipanema, na Zona Sul do Rio. "Informamos que a temporada na Casa de Cultura Laura Alvim está cancelada por motivos de saúde do ator Pedro Paulo Rangel. Ele está bem, porém impossibilitado de atividades fisicas para a sua plena recuperação", dizia o comunicado informando, na ocasião, sobre o cancelamento da temporada.

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