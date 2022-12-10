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Televisão

Flávia Alessandra reclama de contrato com a Globo: 'Uma série de limitações'

No PodDelas, atriz disse que tudo na vida ‘tem seu lado bom e seu lado ruim’; comparou a empresa à Disney da dramaturgia e confessou que gostaria de ter um podcast
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 07:54

Flávia Alessandra em entrevista ao Pod Delas
Flávia Alessandra em entrevista ao Pod Delas Crédito: Reprodução/YouTube
Flávia Alessandra disse, em entrevista ao PodDelas, que ter contrato com a Globo "tem seu lado ruim". Ela explicou que a emissora carioca exige exclusividade como termo contratual. "Sou muito limitada por conta do meu contrato. Não posso fazer outros streamings, porque são concorrentes [do GloboPlay]. [Para atuar no cinema,] preciso de liberação da casa ou tem que ter Globo Filmes envolvido", contou.
A atriz revelou que tem vontade de ter um podcast e de fazer um documentário, mas que a Globo não teria autorizado que ela seguisse com seus projetos. "Eu, Flávia, quero montar meu podcast. Tenho esse projeto desde antes da pandemia. Estou tentando, mas não consigo [liberação]", disse. "Queria coproduzir um documentário, não deu certo, também não consegui"
Mas ela reconheceu o privilégio de estar no elenco fixo da emissora. "Como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que [a Globo] é a Disney da dramaturgia e eu estou lá", ponderou. "Mas eu tenho uma série de limitações".

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