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Televisão

Valor de comercial no especial de Roberto Carlos, na Globo, passa dos R$ 400 mil

Atração está marcada para ir ao ar no dia 23 de dezembro, com convidados como Maria Bethânia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Novembro de 2022 às 10:13

Roberto Carlos no especial de fim de ano da TV Globo de 2021
Roberto Carlos no especial de fim de ano da TV Globo de 2021 Crédito: Fabio Rocha / Globo
A TV Globo deve faturar alto com o Especial Roberto Carlos neste ano. Segundo o Notícias da TV, do UOL, um espaço de 30 segundos comerciais durante a exibição do famoso show de fim de ano do Rei sai por R$ 420,4 mil.
De acordo com a publicação, o alvo são as marcas de moda e beleza, uma vez que 62% da audiência do especial é de mulheres, diz pesquisa a que o UOL teve acesso. O valor é alto, mas a emissora tem valores ainda maiores em sua grade. Uma propaganda na final do BBB 22 custou R$ 650 mil, disse o site.
Neste ano, o Especial Roberto Carlos será exibido no dia 23 de dezembro e contará com convidados como Raça Negra, Maiara e Maraísa e Maria Bethânia. Além disso, a TV Globo aposta no engajamento de influenciadores, que serão convidados para conversar sobre o que assistiram.

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