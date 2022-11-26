Valor de comercial no especial de Roberto Carlos, na Globo, passa dos R$ 400 mil

Roberto Carlos no especial de fim de ano da TV Globo de 2021 Crédito: Fabio Rocha / Globo

A TV Globo deve faturar alto com o Especial Roberto Carlos neste ano. Segundo o Notícias da TV, do UOL, um espaço de 30 segundos comerciais durante a exibição do famoso show de fim de ano do Rei sai por R$ 420,4 mil.

De acordo com a publicação, o alvo são as marcas de moda e beleza, uma vez que 62% da audiência do especial é de mulheres, diz pesquisa a que o UOL teve acesso. O valor é alto, mas a emissora tem valores ainda maiores em sua grade. Uma propaganda na final do BBB 22 custou R$ 650 mil, disse o site.