Valor de comercial no especial de Roberto Carlos, na Globo, passa dos R$ 400 mil

A TV Globo deve faturar alto com o Especial Roberto Carlos neste ano. Segundo o Notícias da TV, do UOL, um espaço de 30 segundos comerciais durante a exibição do famoso show de fim de ano do Rei sai por R$ 420,4 mil.
De acordo com a publicação, o alvo são as marcas de moda e beleza, uma vez que 62% da audiência do especial é de mulheres, diz pesquisa a que o UOL teve acesso. O valor é alto, mas a emissora tem valores ainda maiores em sua grade. Uma propaganda na final do BBB 22 custou R$ 650 mil, disse o site.
Neste ano, o Especial Roberto Carlos será exibido no dia 23 de dezembro e contará com convidados como Raça Negra, Maiara e Maraísa e Maria Bethânia. Além disso, a TV Globo aposta no engajamento de influenciadores, que serão convidados para conversar sobre o que assistiram.