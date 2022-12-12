Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ator de "Pantanal", Gustavo Corasini volta a andar 3 meses após acidente

"Renasci", disse o ator mirim em entrevista ao "Fantástico" (TV Globo). Ele organiza com amigos uma campanha para comprar uma casa para a mãe do amigo que morreu no acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 10:41

Gustavo Corasini voltou a andar após sofrer acidente em agosto
Gustavo Corasini voltou a andar após sofrer acidente em agosto Crédito: Reprodução/TV Globo
Gustavo Corasini, 12, voltou a andar três meses após ser atropelado. O ator, que deu vida a Tadeu durante a infância em "Pantanal" (Globo), inclusive voltou a trabalhar, segundo Fernanda Corasini, mãe de Gustavo, em entrevista ao "Fantástico" (TV Globo).
"Foi mais de um mês deitado o dia todo, as necessidades na cama, banho de leito, tudo na cama", disse a matriarca ao dominical.
Gustavo retirou os pinos da perna e segue com fisioterapia há mais de um mês. O adolescente gravou algumas cenas de "A Era dos Humanos", série documental do Globoplay.
O ator foi atropelado em agosto quando estava com amigos colocando bandeirinhas decorativas para a Copa do Mundo na rua em que mora. O carro era conduzido por uma vizinha, que abria passagem para uma ambulância.
Gustavo não foi a única vítima do acidente. Eduardo, amigo do ator, também foi atropelado e morreu no local. O Fantástico mostrou como está Márcia, mãe de Eduardo. Ela, que tem outros quatro filhos, se emocionou ao falar do acidente.
"Eduardo era um irmão, pai dos próprios irmãos, braço direito e esquerdo da mãe dele. Essa perda fez com que ela ficasse mais frágil, tem que trabalhar mais para sustentar os filhos", disse Fernanda ao programa.
"Eu acho que meu maior presente de natal foi estar vivo. Maior presente do ano. Eu praticamente renasci", disse Gustavo, que junto de amigos e da família estão fazendo uma campanha para comprar uma casa para a mãe de Eduardo.
Gustavo ganhou destaque como Tadeu em "Pantanal", mas também já atuou nas séries "Carcereiros" (TV Globo), "3%" e "O Escolhido" (ambas da Netflix), e da novela "Gênesis" (Record TV).
*Com informações do Fantástico e do UOL

Veja Também

Ator mirim de 'Pantanal' Gustavo Corasini recebe alta após atropelamento

Gustavo Corasini, ator mirim de 'Pantanal', passará por nova cirurgia

Thiago Rodrigues é assaltado e espancado no Rio de Janeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados