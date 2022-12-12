Ator de "Pantanal", Gustavo Corasini volta a andar 3 meses após acidente

Gustavo Corasini voltou a andar após sofrer acidente em agosto Crédito: Reprodução/TV Globo

Gustavo Corasini, 12, voltou a andar três meses após ser atropelado. O ator, que deu vida a Tadeu durante a infância em "Pantanal" (Globo), inclusive voltou a trabalhar, segundo Fernanda Corasini, mãe de Gustavo, em entrevista ao "Fantástico" (TV Globo).

"Foi mais de um mês deitado o dia todo, as necessidades na cama, banho de leito, tudo na cama", disse a matriarca ao dominical.

Gustavo retirou os pinos da perna e segue com fisioterapia há mais de um mês. O adolescente gravou algumas cenas de "A Era dos Humanos", série documental do Globoplay.

O ator foi atropelado em agosto quando estava com amigos colocando bandeirinhas decorativas para a Copa do Mundo na rua em que mora. O carro era conduzido por uma vizinha, que abria passagem para uma ambulância.

Gustavo não foi a única vítima do acidente. Eduardo, amigo do ator, também foi atropelado e morreu no local. O Fantástico mostrou como está Márcia, mãe de Eduardo. Ela, que tem outros quatro filhos, se emocionou ao falar do acidente.

"Eduardo era um irmão, pai dos próprios irmãos, braço direito e esquerdo da mãe dele. Essa perda fez com que ela ficasse mais frágil, tem que trabalhar mais para sustentar os filhos", disse Fernanda ao programa.

"Eu acho que meu maior presente de natal foi estar vivo. Maior presente do ano. Eu praticamente renasci", disse Gustavo, que junto de amigos e da família estão fazendo uma campanha para comprar uma casa para a mãe de Eduardo.

Gustavo ganhou destaque como Tadeu em "Pantanal", mas também já atuou nas séries "Carcereiros" (TV Globo), "3%" e "O Escolhido" (ambas da Netflix), e da novela "Gênesis" (Record TV).