Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recuperação

Ator mirim de 'Pantanal' Gustavo Corasini recebe alta após atropelamento

'Foram nove dias difíceis, de dores, sofrimento e medo', disse a mãe de Gustavo Corasini, Fernanda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 15:29

Gustavo Corasini, ator
Gustavo Corasini, ator Crédito: Reprodução @Gustavocorasini
Gustavo Corasini recebeu alta hospitalar, nesta quinta-feira, 1, após ter sido atropelado e passar por cirurgias O ator de Pantanal estava enfeitando a calçada do condomínio onde mora, quando sofreu o acidente no dia 23 de agosto. O amigo que estava com ele, Eduardo Souza, não resistiu aos ferimentos e morreu. A mãe de Gustavo, Fernanda, anunciou a recuperação do filho nos stories do Instagram.
"Vamos para casa por honra e glória do Senhor. Deus é fiel! Vencemos mais uma etapa", escreveu ela. "Foram nove dias difíceis, de dores, sofrimento e medo, mas também de muita gratidão. Gratidão pelo milagre que recebemos, pelo renascimento do meu menino", continuava o comunicado, no qual Fernanda agradeceu por todo o apoio que a família recebeu desde o acidente.
Na noite de quarta-feira, 31, Fernanda já havia informado que Gustavo tinha recebido alta da parte clínica e aguardava a liberação do cirurgião ortopedista.

Veja Também

Gustavo Corasini, ator mirim de 'Pantanal', passará por nova cirurgia

Filha de Kate Moss choca fãs ao mostrar unhas dos pés compridas e pontudas

Funcionária de hotel em Manaus é demitida após filmar Axl Rose

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Pantanal Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes
Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados