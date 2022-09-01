Funcionária de hotel em Manaus é demitida após filmar Axl Rose

Funcionária de hotel é demitida após filmar vocalista da banda Guns N'Roses em Manaus Crédito: Reprodução/Twitter

E deu B.O. para uma funcionária de um hotel em Manaus/AM, cidade que recebe show do Guns N' Roses nesta quinta (1). A moça foi demitida após gravar o momento em que Alx Rose - vocal da banda de rock - vai até a frente do estabelecimento acenar para fãs que estavam na porta.

Funcionária do hotel Juma Opera em Manaus foi demitida após gravar Axl Rose



A moça disse que fez a gravação por impulso e compartilhou sem pensar. O hotel havia informado há mais de uma semana as regras aos funcionários e não gravar os integrantes era uma das principais. pic.twitter.com/qFBt6Dp5t9 — Guns N' Roses News (@gnrnewsbrasil) August 31, 2022

O registro feito por ela aconteceu na última segunda-feira (29), quando o cantor foi até a sacada do hotel e acenou para o público. No vídeo, é possível perceber que a funcionária estava atrás do balcão do bar quando Axl entra no recinto. Ela dá boa noite ao artista, que não percebe que está sendo filmado.

"Good Night! Senhor, obrigado, senhor! Perfeito! Jesus amado do céu. Obrigado, Deus, por esse momento. Oh, Deus pai! Eu posso morrer agora”, diz a funcionária, identificada como Tairine, no momento da gravação, que viralizou na internet.

Conforme o portal Metrópoles, logo depois da postagem, a moça foi demitida e fez um desabafo nas redes sociais. Segundo a mulher, a direção do hotel havia passado instruções para os funcionários e uma das principais orientações era não filmar a banda.

"Não corri, não gritei, mantive a postura e respeitei todos eles, mas a minha saga por um autógrafo continua. Quem puder me ajudar, eu agradeço de todo meu coração. Isso vai ficar pra história da minha vida, da minha filha, por gerações e gerações", disse.