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Virou meme

Leonardo DiCaprio termina com Camila Morrone e vida amorosa do ator vira meme

Gráfico feito por internautas aponta preferência do ator por mulheres de até 25 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 07:58

O ator Leonardo DiCaprio
O ator Leonardo DiCaprio Crédito: Divulgação
Leonardo DiCaprio, 47, voltou para a lista de celebridades solteiras. À People, fontes próximas declararam que o ator não está mais namorando a modelo Camila Morrone, 25. O motivo do término ainda é desconhecido.
O casal foi visto pela última vez no dia 4 de julho. Logo depois, o ator aproveitou as férias sozinho na Europa durante o verão. Apesar das coincidências e informações de fontes próximas, até o momento desta publicação, eles não confirmaram a notícia.
DiCaprio e Camila estavam juntos desde 2018, mas só assumiram a relação em fevereiro de 2020, quando apareceram juntos pela primeira vez na cerimônia do Oscar.
Nas redes sociais, um detalhe tem chamado atenção do público: coincidentemente, DiCaprio tem um longo histórico de namoros com mulheres de até 25 anos, como Camila. A lista inicia com Gisele Bündchen e, ao longo do tempo, inclui Bar Rafaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Toni Garrn, Kelly Rohrbach e Nina Agdal.

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