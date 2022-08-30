Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Demi Lovato diz que se arrepende de documentários

Cantora tem três produções sobre sua vida; todas falam sobre o vício em substâncias como cocaína e heroína
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 18:17

Demi Lovato desiste de protagonizar série sobre transtornos alimentares
Demi Lovato diz que se arrepende de documentários Crédito: Reprodução/Instagram/@ddlovato
Demi Lovato revelou que não deseja fazer novas produções contando sua história. Ao veículo Alternative Press, a cantora lembrou os documentários e declarou estar cansada de assistir a ela mesma.
"Sinceramente, estou cansada de assistir a mim mesma, e acho que as outras pessoas também estão. E, se não estiverem, elas podem assistir os clipes das minhas músicas" desabafou Demi.
A artista tem três documentários sobre sua vida: Stay Strong, de 2012; Simply Complicated, de 2017; e Demi Lovato:Dancing With The Devil, de 2022.
Todos os documentários falam sobre o vício de Demi em substâncias como cocaína e heroína.
"Queria ter esperado e resolvido minhas m*rdas porque agora está cimentado. Sobriedade é o que funciona para mim e ninguém mais", disse a cantora, que aceita os pronomes femininos e neutros.
Mas Demi destacou que não se opõe a novas produções: "Minha história não acabou, mas quero poder dizer no momento em que eu escrever um livro: 'Ok, essa sou eu crescida'."
Com uma pegada de rock que remete ao início de sua carreira, Holy Fvck é o oitavo álbum de estúdio que Demi Lovato lançou recentemente. "Estou num novo capítulo da minha vida, e quero que minha música reflita isso", disse ela na entrevista.
A cantora chegou ao Brasil esta semana para cumprir uma agenda de shows. Ela fará duas apresentações em São Paulo, e se apresentará no final de semana no Rock In Rio 2022, no mesmo dia de Justin Bieber.

Veja Também

Rock in Rio 2022: Vai ao festival? Tire dúvidas sobre o ingresso digital

Rock In Rio 2022: com 28 shows em 7 dias, evento deve cumprir expectativa

Migos cancela show no Rock in Rio, e Jota Quest substitui o trio de rap na escalação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Demi Lovato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA
Imagem de destaque
Projeto de Tabata ameaça liberdade ao limitar críticas a Israel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados