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Rock in Rio 2022: Vai ao festival? Tire dúvidas sobre o ingresso digital

Com a proximidade do primeiro dia de shows do Rock in Rio 2022 - o festival começa na sexta-feira, 2 -, tire suas dúvidas em relação aos ingressos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 18:05

Estrutura do Rock in Rio 2017
Estrutura do Rock in Rio 2017 Crédito: Ricardo Borges/Folhapress
Com a proximidade do primeiro dia de shows do Rock in Rio 2022 - o festival começa na sexta-feira, 2 -, tire suas dúvidas em relação aos ingressos. Para as pessoas que compraram um ingresso para alguma outra pessoa, não será possível transferir o bilhete no dia do show - os organizadores informam que isso deve ser feito até as 23h59 do dia anterior.
Será possível, porém, armazenar todos os ingressos em um celular só, desde que devidamente identificados. Uma vantagem tecnológica, que permite a posse de um ingresso 100% digital, ou seja, não serão aceitos vouchers de papel, cartões magnéticos e pulseiras com chip. Assim, a única forma de acesso à Cidade do Rock será mostrando o celular.
Atenção: não se trata de baixar um PDF e exibi-lo na roleta, fotografar a fatura do cartão ou mostrar o e-mail de confirmação: é necessário adicionar o bilhete a uma carteira digital, como a do Google ou a da Apple - qualquer outra forma não será aceita. O processo tem que ser feito inteiramente no celular - não adianta tentar abrir no computador.
Os organizadores recomendam para que não se espere o dia do show para baixar ou enviar as entradas.
Quem já está com o tíquete salvo na carteira digital do celular vai perceber uma mudança no layout. Essa é a versão habilitada para ser utilizada nas catracas que darão acesso à Cidade do Rock. A atualização será transmitida automaticamente. Caso não você não note alguma diferença um dia antes do evento, vale checar se o seu aparelho está com a opção de atualizações automáticas habilitada.
Se precisar da ajuda da equipe do festival caso tenha algum problema, é fundamental que o fã esteja com seus documentos originais de identificação com foto e CPF, além dos dados do pedido. E, se o ingresso for meia-entrada, o acesso só será permitido mediante apresentação de comprovante do benefício.
O ingresso digital permite acessar a Cidade do Rock e, se o aparelho for compatível com NFC - tecnologia que transfere dados por aproximação -, é só habilitar o recurso e aproximá-lo da catraca. Os usuários Android também terão a possibilidade de gerar um QR Code que será lido diretamente na catraca.
É recomendável também tomar muito cuidado com a compra de ingressos de terceiros. Como o bilhete será digital, baixado na Carteira do Google, não aceite ingresso em papel. Lembre-se que é necessário ter uma conta registrada no site www.ingresso.com.

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