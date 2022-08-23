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Rock in Rio

João Gomes é confirmado no Rock in Rio e pede ajuda dos fãs para escolher músicas

Pernambucano de 20 anos vai ser apresentar no dia 4 de setembro, mesma data de Pedro Sampaio, Baco, Mc Dricka, Lagum e Terno Rei
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 13:46

O cantor João Gomes
O cantor João Gomes Crédito: Instagram/@joaogomescantor
O cantor João Gomes foi confirmado para se apresentar no Rock in Rio 2022. Ele será o primeiro nome do piseiro (estilo musical surgido no Estado da Bahia, derivado do forró) a cantar no festival. Gomes se apresentará em 4 de setembro, dia que contará também com os shows de Pedro Sampaio, Baco, Mc Dricka, Lagum e Terno Rei no mesmo palco.
"Quero aproveitar e convidar todos os meus fãs para votarem na música que querem que eu inclua no setlist. Vai ser um show totalmente interativo e com participação do início ao fim do público", disse comunicado divulgado pela assessoria do artista de 20 anos.
No início do mês, ele reuniu 150 mil pessoas para a gravação do seu novo DVD, no Marco Zero do Recife. O Rock in Rio vai ser realizado nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro. Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Dua Lipa, Guns N' Roses, Coldplay e Green Day são os headliners desta edição.

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