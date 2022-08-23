João Gomes é confirmado no Rock in Rio e pede ajuda dos fãs para escolher músicas

O cantor João Gomes Crédito: Instagram/@joaogomescantor

O cantor João Gomes foi confirmado para se apresentar no Rock in Rio 2022. Ele será o primeiro nome do piseiro (estilo musical surgido no Estado da Bahia, derivado do forró) a cantar no festival. Gomes se apresentará em 4 de setembro, dia que contará também com os shows de Pedro Sampaio, Baco, Mc Dricka, Lagum e Terno Rei no mesmo palco.

"Quero aproveitar e convidar todos os meus fãs para votarem na música que querem que eu inclua no setlist. Vai ser um show totalmente interativo e com participação do início ao fim do público", disse comunicado divulgado pela assessoria do artista de 20 anos.