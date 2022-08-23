"Lua em Peixes": mostra traz um recorte da trajetória de Walter Firmo a Vitória

Foto do Palhaço Carequinha compõe a mostra "Lua em Peixes", de Walter Firlmo Crédito: Walter Firmo

Um dos grandes mestres da fotografia brasileira, Walter Firmo terá uma exposição do seu trabalho aberta nesta quarta-feira (24) em Vitória. "Lua em Peixes" entra em cartaz na Mosaico Fotogaleria, na Mata da Praia, trazendo 23 imagens selecionadas pelo próprio fotógrafo.

Firmo, que atualmente também está expondo no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, é conhecido por registrar fotos memoráveis de ícones da música brasileira, como Cartola, Dona Ivone Lara e Pixinguinha, além do cotidiano de forma alegre e sensível, valorizando a cultura negra e brasileira de uma forma única. Geminiano com lua em peixes, Firmo buscou no zodíaco a inspiração para dar nome à mostra, que chega para comemorar os quatro anos da galeria.

Foto de Cartola compõe a mostra "Lua em Peixes", de Walter Firmo Crédito: Walter Firmo

"Lua em Peixes" trata-se de um recorte da extensa trajetória do artista, contando com 15 fotografias em preto e branco e oito coloridas. “Propositalmente, ele escolheu mais fotografias em preto e branco do que em cor, para mostrar a dualidade do seu olhar. São cenas simples do cotidiano, alguns dos seus retratos famosos e fotografias de rua que produziu quando morou em Paris, reunidos de forma inédita aqui na Mosaico Fotogaleria”, explica Tadeu Bianconi, sócio da Mosaico Fotogaleria.

A dualidade característica de Gêmeos e a sensibilidade nata daqueles que nascem com a lua em Peixes podem ser observadas nas obras, produzidas a partir de um olhar observador, criativo, intuitivo e repleto de emoções.

“Todas essas considerações nem tão filosofais assim, para me explicar sobre a sedução destas imagens que compõem este glossário expositivo como 'Lua em Peixes', que me fascina no recrutamento autoral ilimitado e tocado na dualidade criativa e sonhadora. Seja orbitada na cor ou no frio preto e branco, transando o inimaginável, a síndrome de um eterno descobrir, quando o menino tocando a sua pipa no céu azul nivela-se a um sonho”, explica Firmo.

Vale lembrar que a visitação para conferir as fotografias é gratuita. Porém, é necessário o agendamento prévio pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]

Foto das baianas compõe a mostra "Lua em Peixes", de Walter Firmo Crédito: Walter Firmo

WORKSHOP

Além da exposição, a Mosaico Fotogaleria também promove o workshop Flâneur com Walter Firmo (já com vagas encerradas), entre os dias 26 e 28 de agosto, para um grupo de 15 pessoas.

“Serão três encontros. No primeiro dia, Firmo fará uma projeção de fotografias e vai dividir com os participantes a vivência e a experiência de seus 70 anos de profissão. No dia seguinte, os alunos terão a oportunidade de fotografar nas ruas do Centro de Vitória, acompanhados pelo mestre da cor. Para encerrar, Firmo fará uma avaliação crítica das imagens, além de tirar dúvidas e dar várias dicas para cada um dos participantes", explica Gabriel Lordello, sócio da Mosaico Fotogaleria.

“A generosidade de ensinar e partilhar suas experiências são características marcantes que o diferencia dos demais. Eu sou um exemplo de profissional que mudou a forma de fotografar após fazer um curso com ele há 20 anos. É um privilégio termos Walter Firmo aqui no Espírito Santo, apresentando suas imagens”, completa Lordello.

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