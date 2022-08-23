Vitória, Cariacica e Serra terão cinema de graça, shows e sorteio de brindes

O longa-metragem "A Felicidade das Coisas", de Thaís Fujinaga, será exibido no Festival de Cinema Itinerante Crédito: Divulgação/IBCA

Festival de Cinema Itinerante, que rola em vários pontos da Grande Vitória, a partir desta quarta (24). O melhor: a programação é 0800, ou seja, grátis. Estamos contando as horas para a abertura do Festival de Cinema de Vitória , que, neste ano, acontece entre 19 e 24 de setembro. Porém, como diversão e cultura não tem hora e nem vez, dá para sentir o gostinho da Sétima Arte curtindo o, que rola em vários pontos da, a partir desta quarta (24). O melhor: a programação é 0800, ou seja, grátis.

Anote em seu calendário: a "caravana do cinema" circulará por Vitória - quarta (24) e quinta (25) -, Serra - sexta (26) e sábado (27) -, e Cariacica - segunda (29) e terça (30) -, com sessões de curtas e de longas da recente produção do cinema brasileiro, shows musicais e sorteio de brindes.

Em Vix, o "bafulê" acontece em um estacionamento da Universidade Federal do Espírito Santo. Na Serra, o evento está marcado para a Praça São Sebastião, em Manguinhos, e, em Cariacica, as atividades rolam no Campo do Apolo, em Flexal II.

"O Festival de Cinema Itinerante é uma oportunidade de democratizar o acesso à produção cinematográfica brasileira. A presença da tela de cinema em espaços abertos e acessíveis é uma oportunidade para difundir a produção audiovisual contemporânea, jogar luz sobre o trabalho de diretores e diretoras, e aproximar o público das nossas histórias", defende Lúcia Caus, diretora da Galpão Produções, que organiza a mostra.

"Além disso, o evento propõe a integração do audiovisual com outras linguagens artísticas, como a música, e a descentralização das atividades culturais", defende a produtora cultura.

CINEMA

Para esta edição, cada cidade receberá as exibições de um longa e três curtas-metragens. Na telona, o público irá assistir filmes nacionais, com classificação indicativa livre e voltados para toda a família.

O título que abrirá a programação no primeiro dia em cada um dos três municípios é o longa-metragem "A Felicidade das Coisas", de Thaís Fujinaga (trailer acima).

No drama, conhecemos os dilemas de Paula (Patrícia Saravy), que sonha em construir uma piscina para os filhos em sua modesta casa de praia. No entanto, seus planos se desfazem por conta de problemas financeiros, e ela se vê cada vez mais sufocada pelo peso das responsabilidades.

Elogiado por onde passou, o projeto de Fujinaga venceu o Prêmio Abraccine, de Melhor Primeiro Filme, na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo do ano passado.

No segundo dia, será exibida uma seleção de três curtas-metragens: a ficção "O Fundo dos Nossos Corações", de Letícia Leão; o documentário "Mãe Solo", de Camila de Moraes; e a ficção "Neguinho", de Marçal Vianna.

O público que irá assistir às exibições também será convidado a votar no filme favorito e concorrer a uma bicicleta e a brindes ao final da última sessão em cada cidade.

MÚSICA

E nem só de filme vive o festival. Em Vitória, no Campus da Ufes, acontece uma apresentação de Tunico da Vila. O sambista irá trazer para o evento uma variedade de ritmos marcados no show "Samba de Caboclo", que traz parcerias com Criolo e Xande de Pilares.

O BatuQdellas em ação no Carnaval 2020, no Centro de Vitória, onde reuniu cerca de 40 mil pessoas Crédito: Tati Hauer

Em Manguinhos, quem se apresenta é o BatuQdellas. A bateria, composta e protagonizada por mulheres, traz o empoderamento feminino no samba e reafirmando o sucesso do grupo, que ganhou destaque a partir do Carnaval de Vitória de 2019. Encerrando a itinerância, o bairro Flexal II, em Cariacica, receberá duas apresentações: o grupo Samba Pras Moças e o artista MiQ.

ONDE CONFERIR GRATUITAMENTE O FESTIVAL DE CINEMA ITINERANTE