Tião Xará será um dos homenageados no 29° Festival de Cinema de Vitória

Produtor Tião Xará é escolhido para ser homenageado no 29º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação

Sebastião Ribeiro Filho, conhecido como Tião Xará, será o homenageado capixaba do 29º Festival de Cinema de Vitória . Segundo a organização, o evento ainda também fará um tributo a um artista nacional cujo nome será divulgado em breve. O 29º FCV está marcado para acontecer entre os dias 19 a 24 de setembro, no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro da Capital.

Durante a cerimônia, que ainda não tem data definida dentro da programação, Tião receberá o Troféu Vitória e um caderno biográfico inédito que aborda a toda sua trajetória.

"Fico muito emocionado por ter sido convidado, mas espero que o que tenho feito seja uma semente, uma inspiração para que as pessoas continuem na luta, porque não vou ficar aqui muito tempo, o tempo aqui tá passando, né? As pessoas têm que pensar bastante no coletivo, lutar bastante coletivamente”, disse o homenageado.

BIOGRAFIA

Natural de Castelo, cidade no Sul do Espírito Santo, Tião foi membro do Cineclube Universitário, entre 1979 e 1983, fundador e presidente da Federação de Cineclubes do Espírito Santo, onde atuou também como coordenador do Plano de Expansão do Cinema Cultural do Espírito Santo, em 1982, além de ser diretor de publicações no Conselho Nacional de Cineclubes (1982/ 84), segundo tesoureiro da instituição (2004/ 06) e tesoureiro da OCCA- Organização dos Cineclubes Capixabas (2020/ 22).

Nos anos 90 produziu três vídeos do cineasta Cloves Mendes. Já nos anos 2000, fez sua estreia como cineasta no curta-metragem O Homem que Sonhava Fotografia dirigido, roteirizado e com trilha original feitas por ele. Em 2007, realizou seu segundo trabalho como um dos diretores do documentário Imprensados - A Luta pelo Território Quilombola do Sapê do Norte.

A fotografia é outra paixão de Tião, que mira suas lentes para a natureza, o patrimônio cultural e a cultura popular. As imagens são protagonistas de publicações e inúmeras exposições como Folia de Reis (2007), na Casa de Cultura de Muqui; e Casario da Vila de Itaúnas da Década de 80 (2012), em parceria com a arquiteta Vera Lúcia Tamara Ribeiro, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Na música, além das composições do seu primeiro curta-metragem, ele é compositor de canções que compõem os trabalhos de nomes como a banda América 4, Trio Lampião e a cantora Andrea Ramos.

Além de atuar em diversas entidades, como conselhos, associações e comissões, voltadas para a preservação e desenvolvimento da cultura e do meio ambiente, Tião Xará é analista em gestão cultural, e atua na Lei Rubem Braga, mecanismo de fomento à cultura do município de Vitória. Entre os seus trabalhos realizados pela lei, ele foi coordenador do edital de produção audiovisual que, através da Lei Aldir Blanc, viabilizou a produção de dois documentários, quatro videoclipes e duas animações. A ação deu origem à Mostra Orlando Bomfim Netto, que aconteceu em maio de 2022, no Centro Cultural Sesc Glória.

“Tião Xará, com sua vivência múltipla em diversas áreas, personifica o talento dos produtores culturais do Espírito Santo, além de ser uma figura fundamental para o cineclubismo capixaba. Homenageá-lo é uma oportunidade de contar parte da história da cultura do nosso estado”, afirmou Lucia Caus, diretora do 29º FCV.

O FESTIVAL

Maior evento audiovisual do Espírito Santo, o Festival de Cinema de Vitória se prepara para sua 29ª edição. Entre os dias 19 e 24 de setembro de 2022, no Centro Cultural Sesc Glória, o público poderá conferir uma seleção de filmes que apresenta um recorte potente da produção audiovisual brasileira contemporânea.

Esta será a segunda edição do Festival de Cinema de Vitória em 2022. A primeira aconteceu em junho e, num clima de recordar é viver, depois de dois anos em versão on-line, a edição especial foi uma espécie de desdobramento do evento virtual realizado em novembro de 2021. Batizada de "Reencontro", ela movimentou o Sesc Glória e o Centro da Capital trazendo artistas importantes como Marcélia Cartaxo e Margarete Taqueti como homenageadas.

O destaque da edição "Reencontro" foi a exibição de um dos longas nacionais mais elogiados e premiados de 2021, o belíssimo "Os Primeiros Soldados", de Rodrigo de Oliveira. O longa abriu abre a programação, trazendo um doloroso e sensível retrato do início da pandemia do HIV no Brasil, e no ES, no começo dos anos 1980.