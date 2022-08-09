Rock in Rio anuncia venda extraordinária de ingressos; confira o line-up

Nas redes sociais do Rock in Rio, uma notícia para quem ainda não conseguiu adquirir ingressos. Nesta terça-feira, 9, o festival anuncia "a última chance de garantir o seu ingresso chegou". E avisa, a partir das 19h haverá a venda extraordinária, mas serão poucos ingressos disponíveis.
Além disso, a cidade do Rio de Janeiro estabeleceu o Dia do Reencontro, como será denominado o primeiro dia do Rock in Rio 2022, em 2 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio. Com isso, foi decretado ponto facultativo na cidade pelo prefeito Eduardo Paes, com publicação no Diário Oficial do Município.
Como celebração da importância do evento, o Rock in Rio foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial pela cidade e do Estado do Rio de Janeiro.
Datas
A edição 2022 será realizada de 2 a 11 de setembro, com nomes consagrados e outros em ascensão, como o Iron Maiden, Sepultura, Post Malone, Justin Bieber, Demi Lovato, Guns N' Roses, Måneskin, Coldplay, Camila Cabello e Dua Lipa.
Confira a seguir o line up do Palco Mundo e do Sunset:
02 de Setembro
Palco Mundo
- 18h - Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira
- 20h10 - Gojira
- 22h20 - Iron Maiden
- 0h10 - Dream Theater
Palco Sunset
- 15h30 - Black Pantera convida Devotos
- 16h55 - Metal Allegiance
- 19h05 - Living Colour convida Steve Vai
- 21h15 - Bullet For My Valentine
03 de Setembro
Palco Mundo
- 18h - Alok
- 20h10 - Jason Derulo
- 22h20 - Marshmello
- 0h10 - Post Malone
Palco Sunset
- 15h30 - Papatinho + L7NNON convidam MC Hariel e MC Carol
- 16h55 - Xamã convida Brô MCs
- 19h05 - Criolo convida Mayra Andrade
- 21h15 - Racionais
04 de Setembro
Palco Mundo
- 18h - IZA
- 20h10 - Migos
- 22h20 - Demi Lovato
- 0h10 - Justin Bieber
Palco Sunset
- 15h30 - Matuê
- 16h55 - Luísa Sonza convida Marina Sena
- 19h05 - Emicida e convidados
- 21h15 - Gilberto Gil
08 de Setembro
Palco Mundo
- 18h - CPM22
- 20h10 The Offspring
- 22h20 - Måneskin
- 0h10 Guns N Roses
Palco Sunset
- 15h30 - Duda Beat
- 16h55 - Gloria Groove
- 19h05 - Corinne Bailey Rae
- 21h15- Jessie J
09 de Setembro
Palco Mundo
- 18h - Capital Inicial - 18h
- 20h10 - Billy Idol - 20h10
- 22h20 - Fall Out Boy - 22h20
- 0h10 - Green Day - 0h10
Palco Sunset
- 15h30 - Di Ferrero e Vitor Kley
- 16h 55 - Jão e convidado
- 19h05 - Espetáculo 1985: A Homenagem
- 21h15 - Avril Lavigne
10 de Setembro
Palco Mundo
- 18h - Djavan
- 20h10 Bastille
- 22h20- Camila Cabello
- 0h10 - Coldplay
Palco Sunset
- 15h30 - Bala Desejo e convidado
- 16h55 - Gilsons e convidado
- 19h05 - Maria Rita e convidado
- 21h15 - CeeLo Green
11 de Setembro
Palco Mundo
- 18h - Ivete Sangalo
- 20h10 - Rita Ora
- 22h20 Megan Thee Stallion
- 0h10 - Dua Lipa
Palco Sunset
- 15h30 - Liniker convida Luedji Luna
- 16h55 - Power! Elza Vive, um show em homenagem a Elza Soares
- 19h05 - Macy Gray
- 21h15 - Ludmilla