  • Cultura
  • Rock in Rio anuncia venda extraordinária de ingressos; confira o line-up
Festival

Rock in Rio anuncia venda extraordinária de ingressos; confira o line-up

Iron Maiden, Sepultura, Justin Bieber, Coldplay são alguns dos destaques do evento que acontece em setembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 15:51

Coldplay ará apresentações no País em outubro no Rio de Janeiro e em São Paulo
O artista Coldplay será uma das atrações do Rock In Rio 2022 Crédito: Reuters/Folhapress
Nas redes sociais do Rock in Rio, uma notícia para quem ainda não conseguiu adquirir ingressos. Nesta terça-feira, 9, o festival anuncia "a última chance de garantir o seu ingresso chegou". E avisa, a partir das 19h haverá a venda extraordinária, mas serão poucos ingressos disponíveis.
Além disso, a cidade do Rio de Janeiro estabeleceu o Dia do Reencontro, como será denominado o primeiro dia do Rock in Rio 2022, em 2 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio. Com isso, foi decretado ponto facultativo na cidade pelo prefeito Eduardo Paes, com publicação no Diário Oficial do Município.
Como celebração da importância do evento, o Rock in Rio foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial pela cidade e do Estado do Rio de Janeiro.

Datas

A edição 2022 será realizada de 2 a 11 de setembro, com nomes consagrados e outros em ascensão, como o Iron Maiden, Sepultura, Post Malone, Justin Bieber, Demi Lovato, Guns N' Roses, Måneskin, Coldplay, Camila Cabello e Dua Lipa.
Confira a seguir o line up do Palco Mundo e do Sunset:

02 de Setembro

Palco Mundo
  • 18h - Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira 
  • 20h10 - Gojira 
  • 22h20 - Iron Maiden 
  • 0h10 - Dream Theater 
Palco Sunset 
  • 15h30 - Black Pantera convida Devotos 
  • 16h55 - Metal Allegiance 
  • 19h05 - Living Colour convida Steve Vai 
  • 21h15 - Bullet For My Valentine 

03 de Setembro

Palco Mundo 
  • 18h - Alok 
  • 20h10 - Jason Derulo 
  • 22h20 - Marshmello 
  • 0h10 - Post Malone 
Palco Sunset 
  • 15h30 - Papatinho + L7NNON convidam MC Hariel e MC Carol 
  • 16h55 - Xamã convida Brô MCs 
  • 19h05 - Criolo convida Mayra Andrade 
  • 21h15 - Racionais 

04 de Setembro

Palco Mundo 
  • 18h - IZA 
  • 20h10 - Migos 
  • 22h20 - Demi Lovato 
  • 0h10 - Justin Bieber 
Palco Sunset 
  • 15h30 - Matuê 
  • 16h55 - Luísa Sonza convida Marina Sena 
  • 19h05 - Emicida e convidados 
  • 21h15 - Gilberto Gil 

08 de Setembro

Palco Mundo 
  • 18h - CPM22 
  • 20h10 The Offspring 
  • 22h20 - Måneskin 
  • 0h10 Guns N Roses 
Palco Sunset 
  • 15h30 - Duda Beat 
  • 16h55 - Gloria Groove 
  • 19h05 - Corinne Bailey Rae 
  • 21h15- Jessie J 

09 de Setembro

Palco Mundo 
  • 18h - Capital Inicial - 18h 
  • 20h10 - Billy Idol - 20h10 
  • 22h20 - Fall Out Boy - 22h20 
  • 0h10 - Green Day - 0h10 
Palco Sunset 
  • 15h30 - Di Ferrero e Vitor Kley 
  • 16h 55 - Jão e convidado 
  • 19h05 - Espetáculo 1985: A Homenagem 
  • 21h15 - Avril Lavigne 

10 de Setembro

Palco Mundo 
  • 18h - Djavan 
  • 20h10 Bastille 
  • 22h20- Camila Cabello 
  • 0h10 - Coldplay 
Palco Sunset 
  • 15h30 - Bala Desejo e convidado 
  • 16h55 - Gilsons e convidado 
  • 19h05 - Maria Rita e convidado 
  • 21h15 - CeeLo Green 

11 de Setembro

Palco Mundo 
  • 18h - Ivete Sangalo 
  • 20h10 - Rita Ora 
  • 22h20 Megan Thee Stallion 
  • 0h10 - Dua Lipa 
Palco Sunset 
  • 15h30 - Liniker convida Luedji Luna 
  • 16h55 - Power! Elza Vive, um show em homenagem a Elza Soares 
  • 19h05 - Macy Gray 
  • 21h15 - Ludmilla 

