Titi Müller não irá apresentar o Rock in Rio: 'Estou devastada'

A apresentadora Titi Muller Crédito: Divulgação/Multishow

Titi Müller usou as redes sociais para revelar aos seguidores que não irá mais participar da cobertura do Rock in Rio para o canal Multishow, que acontece a partir de 4 de setembro, no Parque Olímpico, do Rio de Janeiro.

Por meio de um vídeo publicado no Instagram, a apresentadora revelou problemas na coluna. "Depois de uma longa avaliação e muitas conversas entre a equipe médica que cuida dos funcionários da Globo e o pessoal que cuida da recuperação da minha coluninha guerreira, a conclusão é que infelizmente não vou poder participar da transmissão do Rock in Rio esse ano."

O ex-VJ da MTV Didi Effe irá substituí-la no evento: "Ele vai me representar muito. Te amo, amigo! Sei que você vai arrasar demais, como sempre".

Titi finalizou agradecendo a equipe e mandou boas energias para que ocorra tudo bem durante todo o festival. "É um privilégio fazer parte desse time e estarei mandando todas as melhores energias e aplaudindo todo mundo que já tá ralando pra colocar esse espetáculo no ar. Multishow, amo vocês."