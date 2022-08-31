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Titi Müller não irá apresentar o Rock in Rio: 'Estou devastada'

Apresentadora do Multishow é impedida de participar da cobertura do festival por problemas na coluna
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 11:30

Titi Muller estreia nova temporada do Anota Aí
A apresentadora Titi Muller Crédito: Divulgação/Multishow
Titi Müller usou as redes sociais para revelar aos seguidores que não irá mais participar da cobertura do Rock in Rio para o canal Multishow, que acontece a partir de 4 de setembro, no Parque Olímpico, do Rio de Janeiro.
Por meio de um vídeo publicado no Instagram, a apresentadora revelou problemas na coluna. "Depois de uma longa avaliação e muitas conversas entre a equipe médica que cuida dos funcionários da Globo e o pessoal que cuida da recuperação da minha coluninha guerreira, a conclusão é que infelizmente não vou poder participar da transmissão do Rock in Rio esse ano."
O ex-VJ da MTV Didi Effe irá substituí-la no evento: "Ele vai me representar muito. Te amo, amigo! Sei que você vai arrasar demais, como sempre".
Titi finalizou agradecendo a equipe e mandou boas energias para que ocorra tudo bem durante todo o festival. "É um privilégio fazer parte desse time e estarei mandando todas as melhores energias e aplaudindo todo mundo que já tá ralando pra colocar esse espetáculo no ar. Multishow, amo vocês."
A apresentadora recebeu várias mensagens de apoio. "Titi, querida, vai fazer muita falta esse ano, mas bora garantir essa recuperação aí, para que você esteja conosco nos próximos, e com força total!", escreveu um seguidor. "Daqui a pouco estará dando piruetas. Vai ficar tudo bem! Certeza que Didi (Effe) vai representar muito", comentou outro. "Triste, mas necessário. Que você possa estar de volta em breve. Fique boa logo!", emendou mais uma seguidora.

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