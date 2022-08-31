Simaria é processada pelo ex e está proibida de citar o nome dele

A cantora Simaria e o ex-marido Vicente Escrig Crédito: Reprodução/Instagram

Simaria segue em dias de tormenta. Após terminar a dupla sertaneja com a irmã Simone , a cantora agora está sendo processada pelo ex-marido, o empresário espanhol Vidente Escrig, segundo a coluna Leo Dias.

O processo foi aberto no dia 7 de julho e corre em segredo de Justiça. Porém, o colunista teve acesso ao documento e descobriu que o espanhol pede uma indenização por danos morais e requer uma retratação pública por parte da mãe de seus filhos.

O motivo seria a entrevista concedida por Simaria ao jornalista em que ela deu detalhes íntimos da vida do ex-casal e de processos movidos por ele.