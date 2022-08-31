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Simaria é processada pelo ex e está proibida de citar o nome dele

Segundo o colunista Leo Dias, Vicente Escrig entrou na Justiça após a cantora expor detalhes da vida do ex-casal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 11:55

A cantora Simaria e o ex-marido Vicente Escrig
A cantora Simaria e o ex-marido Vicente Escrig Crédito: Reprodução/Instagram
Simaria segue em dias de tormenta. Após terminar a dupla sertaneja com a irmã Simone, a cantora agora está sendo processada pelo ex-marido, o empresário espanhol Vidente Escrig, segundo a coluna Leo Dias.
O processo foi aberto no dia 7 de julho e corre em segredo de Justiça. Porém, o colunista teve acesso ao documento e descobriu que o espanhol pede uma indenização por danos morais e requer uma retratação pública por parte da mãe de seus filhos.
O motivo seria a entrevista concedida por Simaria ao jornalista em que ela deu detalhes íntimos da vida do ex-casal e de processos movidos por ele.
No processo, Vicente solicitou que a cantora não cite mais seu nome até a decisão sair, o que foi acatado pela Justiça, segundo a publicação.

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