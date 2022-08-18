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Fim das coleguinhas

Simone e Simaria anunciam fim da dupla; cantoras seguem em carreira solo

As irmãs vão seguir cantando em carreira solo. Os shows que já estavam marcados serão realizados por Simone.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 19:04

Simone e Simaria no clipe de
Simone e Simaria: fim da dupla Crédito: Reprodução/YouTube/Simone e Simaria
As cantoras Simone e Simaria anunciaram nesta quinta-feira (18) o fim da dupla. As irmãs vão seguir cantando em carreira solo. De acordo com o comunicado, feito pelas redes sociais, os shows que já estavam marcados serão realizados por Simone. 
"Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone", diz o texto.
Simaria disse que se afastou temporariamente dos palcos para cuidar dos filhos e da condição vocal. "Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante", disse.
Já Simone fez a declaração: "A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória". 
As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras.

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