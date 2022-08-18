Simone e Simaria anunciam fim da dupla; cantoras seguem em carreira solo

Simone e Simaria: fim da dupla Crédito: Reprodução/YouTube/Simone e Simaria

As cantoras Simone e Simaria anunciaram nesta quinta-feira (18) o fim da dupla. As irmãs vão seguir cantando em carreira solo. De acordo com o comunicado, feito pelas redes sociais, os shows que já estavam marcados serão realizados por Simone.

"Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone", diz o texto.

Simaria disse que se afastou temporariamente dos palcos para cuidar dos filhos e da condição vocal. "Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante", disse.

Já Simone fez a declaração: "A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória".