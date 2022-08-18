Empresários capixabas se encontram com Neymar na França

Segundo o colunista Leo Dia, do Metrópoles, foi a influenciadora digital Carol Cabrino, esposa do jogador Marquinhos, do Paris Saint-Germain, que convidou os empresários, que estiveram na França para levar encomendas para os filhos de Carol e ficaram hospedados na casa do casal. Eles levaram peças especialmente para a Copa do Mundo deste ano, que vai ocorrer no Catar, além de looks para o mêsversário da filha caçula de Marquinhos e Carol.