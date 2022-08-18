Empresários capixabas se encontram com Neymar na França

A empresária Samira Badaró e o marido Conrado Clemente se encontraram com o jogador Neymar, num estádio em Paris, na França. O registro foi feito no camarote do jogador Marquinhos e está no Instagram dos capixabas. Ela é o nome por trás da Le Infance, marca de roupa infantil que faz sucesso entre artistas e influenciadores, com peças sob medida.
Segundo o colunista Leo Dia, do Metrópoles, foi a influenciadora digital Carol Cabrino, esposa do jogador Marquinhos, do Paris Saint-Germain, que convidou os empresários, que estiveram na França para levar encomendas para os filhos de Carol e ficaram hospedados na casa do casal. Eles levaram peças especialmente para a Copa do Mundo deste ano, que vai ocorrer no Catar, além de looks para o mêsversário da filha caçula de Marquinhos e Carol.
Depois, os representantes da marca também estiveram em Lyon para levar peças para o jogador Lucas Paquetá, do Olympique Lyonnais. Segundo o colunista, Samira e Conrado devem voltar à França em setembro.
VESTINDO FILHOS DE FAMOSOS
A Le Infance, que tem fábrica na Glória, em Vila Velha, produz vestidos de alta-costura, exclusivos e sob medida. A marca é queridinha dos famosos como Beyoncé, Sabrina Sato, Alok, Gio Ewbank, Ana Paulo Justus e Débora Secco.
Zoe, filha de Sabrina Satto, usou um vestido da marca no aniversário de um ano. A peça tinha plumas importadas tingidas à mão e apliques especiais em tule francês. A roupa seguiu a inspiração da festa, Ursinhos Carinhosos, e apostou em candy colors para compor o visual comfy que a pequena usou para recepcionar os convidados.
Em 2020, a marca capixaba também conquistou Beyoncé e desenvolveu peças exclusivas para Blue Ivy, e os gêmeos Sir e Rumi. Foi Manuel A. Mendez, responsável pelo estilo da cantora, que procurou a etiqueta brasileira e encomendou fantasias de Halloween para os herdeiros de Queen B.