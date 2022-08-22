Simone nega carreira gospel após fim da dupla com Simaria

Artista pretende seguir no sertanejo, dando apenas uma "roupagem" nova aos trabalhos. Crédito: Reprodução/Instagram/@simonemendes

Simone Mendes usou os stories do Instagram neste domingo, 21, para negar os rumores de que irá migrar para a música gospel. É a primeira vez que a cantora se pronuncia após a confimação do rompimento da dupla sertaneja Simone & Simaria, há três dias. A artista garantiu que, no momento, ainda pretende seguir no mesmo gênero musical, dando apenas uma "roupagem" nova aos trabalhos.

"Andei lendo algumas matérias falando que eu iria seguir carreira no gospel. Veja: Todo mundo sabe que sou cristã, minha família, meu marido, há muitos anos, 20 anos. Mas ainda não vou seguir o gospel, porque ainda não é tempo de fazer o gospel. Sou apaixonada, amo louvar, é o que me traz paz, alegria, felicidade, mas preciso obedecer o tempo de Deus", declarou Simone.

"Permaneço cantando um estilo de som que também amo, que cresci ouvindo, que me deu tudo na minha vida, que é o sertanejo. Irei cantar sertanejo porque a sofrência aqui é garantida e esse som me move. Amo ver todo mundo cantar, amo ver todo mundo se apaixonar, se divertir. E não teria como cantar outro estilo enquanto Deus não me permite. Vou dar uma roupagem nova, sim, quero mudar um pouquinho o 'visu', mas estou pensando no que a gente vai fazer. Vou iniciar uma nova dieta para ficar com a energia lá em cima, com a saúde lá em cima, para gente cumprir a agenda em todo o Brasil", detalhou.

Simone aproveitou o momento para falar sobre a relação com Simaria: "Estou com uma vontade muito grande de viver esse processo novo na minha vida, mas também estou muito feliz pela minha irmã, porque ela está feliz. Ela quer esse tempo pra cuidar dos filhos dela e acho que a coisa mais importante da vida é a família, os filhos da gente. Ela é meu sol, minha luz, é minha anja e eu a amo mais do que qualquer coisa nesse mundo. Muito tempo, né? Trinta anos de história. Mas é isso, estou feliz por ela. Vamos aproveitar a vida, porque viver é bom, enquanto Deus nos permite essa temporada aqui na Terra".

Enquanto Simone conversava com os fãs na rede social, Simaria compartilhava com os seguidores, também nos stories, jogando bola com os filhos, curtindo o domingo em família. "Ow Simaria veia dura... Jogando bola de salto", escreveu ela na postagem.

ANÚNCIO DA SEPARAÇÃO

Após dez anos como dupla sertanaja, Simone e Simaria anunciaram o fim da parceria na última quinta-feira, 18. "Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone", informaram as irmãs no comunicado publicado nas redes sociais, dizia a nota.