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Luto

Falabella: 'Claudia, os refletores de todos os teatros reluzem para você'

Atores e colegas lamentam a morte de Claudia Jimenez, neste sábado, 20, aos 63 anos; veja a repercussão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 11:45

O ator e diretor Miguel Falabella prestou homenagem à atriz Cláudia Jimenez
O ator e diretor Miguel Falabella prestou homenagem à atriz Cláudia Jimenez Crédito: Reprodução/Instagram/@miguelfalabellareal
O ator e diretor Miguel Falabella prestou homenagem neste sábado, 20, à atriz Cláudia Jimenez. Ela morreu na manhã deste sábado, no Rio de Janeiro, aos 63 anos. Estava internada no Hospital Samaritano Botafogo, na zona sul da cidade. Os dois trabalharam juntos por muitos anos no 'Sai de Baixo'. Assim como ele, outras personalidades e fãs também lamentaram a morte de Cláudia.
Por meio das redes sociais, Falabella demonstrou emoção ao falar sobre a artista. "Agora, estou deitado, passando um filme na minha cabeça, tentando me agarrar às tantas gargalhadas que demos, ao prazer de atuar juntos", publicou ele.
No programa 'Sai de Baixo', Claudia interpretou Edileuza. Falabella atuou como Caco Antibes.

REPERCUSSÃO

Nas redes sociais, o comediante Helio de La Peña também homenageou a atriz."Uma das maiores comediantes do Brasil agora descansa".
"Fez parte da nossa história e da história da comédia nacional", disse o comediante e apresentador Victor Sarro.
O cantor Victor Hugo também lamentou a morte da atriz.Que triste a morte de Claudia Jimenez! Que descanse em paz! Grande atriz!
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), também prestou mensagem nas redes sociais. Todos vamos nos lembrar com carinho dos papéis inesquecíveis vividos por Claudia Jimenez em novelas e programas humorísticos. Dona Cacilda, da "Escolinha do Professor Raimundo", e Edileuza, de "Sai de Baixo", entre tantas outras personagens, nos deixam saudosos.
Já a comediante Tata Werneck escreveu: "Querida amiga, Comediante referência para qualquer pessoa que sonhe em trabalhar com humor. Você é genial. E quando fizemos novela juntas nós tornamos amigas. Você virou uma confidente. Me dava colo. Conselhos. E mostrava seu talento todos os dias. Me apaixonei por você. Viramos sobrinha e tia . Te amo".

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