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Wesley Safadão já dá 'uns pulinhos' no palco após passar por cirurgia

Cantor se apresentou na Festa de Barretos um mês depois de operação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 10:18

Wesley Safadão tem Twitter hackeado
Wesley Safadão tem Twitter hackeado Crédito: FramePhoto/Folhapress
Um mês e meio após passar por uma cirurgia de hérnia de disco, o cantor Wesley Safadão, 33, afirmou nesta sexta-feira (19) que já está dando "uns pulinhos" durante seus shows. "Uma vez ou outra eu ainda sinto, aí eu paro: 'Opa'. Mas estou muito bem".
O cearense até mostrou esses "pulinhos" no palco principal da Festa de Barretos na noite passada. Apesar de o evento, que está em sua 65ª edição, ser conhecido como um reduto de sertanejos, o forrozeiro já tem uma história na festa, onde tocou primeira vez em 2015.
"Me sinto orgulhoso [por tocar em Barretos]. Vinha agora no carro pensando: 'Caramba, eu vim do Ceará e estou tocando aqui. Isso é normal? Isso não é normal. A gente sabe que é a casa do sertanejo, tem uma cultura, e eu tenho o privilégio de cantar nessa arena".
Apesar de ter estourado nacionalmente em 2015, Safadão já acumula quase 20 anos de carreira. Questionado se os recentes problemas de saúde seriam uma razão para diminuir o ritmo, o cantor afirma que já vinha fazendo isso antes da pandemia, mas de forma tranquila.
"Uma coisa é reduzir, outra coisa é estar sem gosto do que você faz, e essa vontade de subir no palco e lançar coisas novas sempre existiu e sempre vai existir. No dia que eu perder isso quero estar parando. Quantidade de show não quer dizer desejo e vontade de trabalhar", diz.
Com a cirurgia de hérnia de disco, o artista cancelou alguns compromissos no mês passado, mas logo voltou aos palcos. Hoje está em ritmo próximo ao que estava antes. Após se apresentar em Barretos, ele estará neste sábado (20) no Rio de Janeiro em uma nova edição do seu festival, Garota Vip, onde também se apresentarão Anitta, Pedro Sampaio, entre outros.

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