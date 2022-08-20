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Luan Santana é o artista mais ouvido em Portugal e comemora

Cantor sertanejo deixa para trás nomes de peso como Harry Styles, Ed Sheeran e Anitta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 09:32

Luan Santana
Luan Santana Crédito: Jonnathas Franco/Instagram/@luansantana
Luan Santana, 31, está em turnê por várias cidades de Portugal e recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira (19). Ele se tornou o cantor mais ouvido no país, deixando para trás nomes de peso como Harry Styles, Ed Sheeran e Anitta. O sertanejo não escondeu a surpresa com o feito internacional.
"Estou feliz em voltar para Portugal quase três anos depois e receber tanto carinho dos portugueses, ter o público como coro de todas as músicas, até das novas e, hoje, acordar, como o artista mais ouvido no país, só me torna agradecido", diz à reportagem.
Em seu perfil do Instagram, Luan aproveitou para agradecer ao público português pela recepção em sua primeira apresentação da temporada na cidade do Porto. "Vocês fizeram eu me sentir em casa. Valeu demais por dividirem essa energia comigo. Portugal, o topo é nosso! Obrigado por ser o artista mais ouvido no país", escreveu ele na legenda de sua publicação.
"Luan City" é o nome da nova turnê e o cantor até contratou o cenógrafo Kley Tarcitano, o mesmo de Britney Spears, Pitbull, J Balvin e Anitta na Europa, para assinar a direção e cenografia dos espetáculos. Nos shows, além dos sucessos "Quando a Bad Bater", "Acordando o Prédio", "Vingança", "Escreve Aí", "Amar Não é Pecado", entre outros, Luan Santana apresenta três músicas inéditas, "Solteirou", "Aquele Ex" e "Perigosa".

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