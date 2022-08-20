Luan Santana é o artista mais ouvido em Portugal e comemora

Luan Santana Crédito: Jonnathas Franco/Instagram/@luansantana

Luan Santana, 31, está em turnê por várias cidades de Portugal e recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira (19). Ele se tornou o cantor mais ouvido no país, deixando para trás nomes de peso como Harry Styles, Ed Sheeran e Anitta. O sertanejo não escondeu a surpresa com o feito internacional.

"Estou feliz em voltar para Portugal quase três anos depois e receber tanto carinho dos portugueses, ter o público como coro de todas as músicas, até das novas e, hoje, acordar, como o artista mais ouvido no país, só me torna agradecido", diz à reportagem.

Em seu perfil do Instagram, Luan aproveitou para agradecer ao público português pela recepção em sua primeira apresentação da temporada na cidade do Porto. "Vocês fizeram eu me sentir em casa. Valeu demais por dividirem essa energia comigo. Portugal, o topo é nosso! Obrigado por ser o artista mais ouvido no país", escreveu ele na legenda de sua publicação.